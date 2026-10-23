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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha hablado abiertamente de su compromiso de ayudar a Phil Foden a recuperar el nivel de clase mundial que en su día le convirtió en la envidia del fútbol europeo. El técnico italiano considera que es su responsabilidad personal guiar al jugador de 26 años de vuelta a la cima del fútbol tras una etapa difícil en el Etihad Stadium.

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Foden resurge en el City

Foden vive un rápido resurgir en el Manchester City después de cumplir una sanción en competiciones nacionales. El atacante de 26 años ha marcado cuatro goles en sus dos últimos partidos, entre ellos un triplete entre semana contra el AEK de Atenas.

Esta repentina racha ha reavivado el debate sobre su regreso a la selección tras quedar fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. Maresca ha hecho de la recuperación de Foden una prioridad desde su llegada al Etihad Stadium este verano. El técnico italiano habló con el delantero desde el principio para ayudarle a recuperar la confianza y reafirmar su importancia para la plantilla.

El deber de un entrenador con su estrella

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Maresca explicó que actuó de inmediato para apoyar al internacional inglés al asumir el cargo. «Desde que empezamos, me senté a hablar con Phil dos o tres veces, sobre todo al principio, simplemente para demostrarle, no sé si cariño es la palabra adecuada, lo importante que es», reveló Maresca.

«Conozco a Phil desde hace años, así que sé lo bueno que es», añadió. «Por diferentes motivos, en los últimos años no estuvo a la altura, pero creo que, cuando tienes a jugadores como Phil a tu disposición, eres un equipo mejor, porque se trata de hacer mejores a los jugadores. Para mí, es mi deber intentar ayudarle a volver a ser uno de los mejores jugadores de Inglaterra».

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Encontrar el equilibrio con Cherki

Además de trabajar con Foden, Maresca intenta pulir el juego del mediapunta Rayan Cherki, de 23 años. El francés ha deslumbrado recientemente con grandes goles contra el Liverpool y el AEK. Sin embargo, Maresca insiste en que Cherki debe mejorar su disciplina posicional para sacar el máximo partido a su enorme talento.

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«Ahora mismo, Rayan es uno de los mejores jugadores de Europa», señaló Maresca. «Cuando está en la posición adecuada, es decir, cuando conseguimos encontrarlo entre líneas, siempre es peligroso. A veces, como le encanta tener el balón y moverse mucho, la mayoría de las veces está en la posición equivocada, pero cuando está en la adecuada siempre es un arma para nosotros».

Antes del partido del sábado contra el Aston Villa, Maresca estableció comparaciones con leyendas con las que jugó, como Alessandro Del Piero y Zinedine Zidane. «Después de 35 años en el fútbol, tengo la suerte de haber visto muchas cosas», dijo. «Rayan tiene muchas cosas buenas, pero es cuestión de equilibrio. Me gusta que los jugadores estén contentos, al cien por cien, pero también me gustan las cosas sencillas: no hay que complicarlas».

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Maresca recalcó que no quiere privar al francés de su talento natural con sus indicaciones. «A veces, los jugadores tan buenos como Rayan necesitan hacer eso. Cuando lo hace, sé que está contento, y si además puede crear ocasiones para el equipo, mejor aún», afirmó. «Es algo que debe conservar. Le encanta el balón, quiere tenerlo, y no voy a quitarle eso. Pero necesitamos encontrar el equilibrio adecuado porque, cuando conseguimos conectar con él en la posición correcta, puede crear ocasiones».

El Villa pone a prueba al City





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El Manchester City intentará prolongar su buen momento en ataque en su visita del sábado al Aston Villa en la Premier League. Con Foden en plena forma goleadora y Cherki como una amenaza creativa constante, el equipo de Maresca está bien preparado para viajar a las Midlands.

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Mantener esta buena racha será crucial para el City, que busca consolidar su dominio en las competiciones nacionales bajo las órdenes de su nuevo entrenador. Para Foden, otra gran actuación en Villa Park podría ser el último paso necesario para asegurar su regreso a la selección inglesa.