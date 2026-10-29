Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha sorprendido a los aficionados al revelar que su plantilla no realizó ningún entrenamiento específico de penaltis antes de su victoria en la Carabao Cup. Pese a esa falta de preparación desde los once metros, el vigente campeón superó una tensa tanda de penaltis contra el Brighton y se clasificó para los cuartos de final.

Anuncios

Rulli, héroe en la ajustada victoria del City ante el Brighton

El Manchester City se clasificó para los cuartos de final de la Copa de la Liga tras imponerse al Brighton por 4-3 en una dramática tanda de penaltis. El vigente campeón tuvo que remontar dos veces para empatar 2-2 en un emocionante partido en el Etihad Stadium. Malick Yalcouye adelantó a los visitantes, pero Mateo Kovacic igualó el marcador antes del descanso.

Georginio Rutter volvió a poner por delante al Brighton en la segunda parte y estuvo cerca de ampliar la ventaja con sendos remates al larguero y al lateral de la red. Sin embargo, la entrada de Jeremy Doku ayudó a cambiar la dinámica del partido, y Vitor Reis introdujo en su propia portería una falta lanzada por Rayan Cherki para forzar los penaltis.

Entonces apareció el portero suplente Geronimo Rulli para convertirse en el héroe. Phil Foden, Enzo Fernandez, Doku y Cherki marcaron sus lanzamientos para el City, y las paradas de Rulli ante Yasin Ayari y Lewis Dunk sellaron la victoria.

Maresca revela que no prepararon la tanda de penaltis

Pese a lo mucho que había en juego en el desenlace de la eliminatoria, Maresca confesó que su plantilla no había practicado los penaltis. El técnico del City elogió a sus jugadores por mantener la calma bajo presión y defendió a Kovacic después de que el centrocampista fallara su lanzamiento.

Anuncios Anuncios

«Sinceramente, desde que estoy aquí nunca hemos practicado los penaltis», admitió Maresca. «Estamos muy contentos con los cinco, incluso con Mateo. Siempre pasa: el que marca durante los 90 minutos luego falla el penalti».

Related Topics

El técnico italiano también destacó la aportación decisiva de Rulli, que sustituyó con eficacia al portero titular Gianluigi Donnarumma. Añadió: «Más allá de los penaltis, creo que en general estuvo bien, especialmente en la salida de balón. También hizo una buena parada».

Las rotaciones le salen bien al vigente campeón de la Copa de la Liga

El City hizo nueve cambios para el partido de copa y dio un breve descanso a jugadores clave como Erling Haaland, Ruben Dias y Josko Gvardiol. Maresca se mostró plenamente satisfecho con sus decisiones de alineación y con la decisiva aportación de Doku desde el banquillo.

Anuncios

«Estaba contento con cómo planificamos el partido, con las rotaciones y, sobre todo, estaba muy, muy, muy contento con los que jugaron», señaló Maresca. Sobre la influencia de Doku, añadió: «No estoy seguro de que cambiara el partido, pero desde luego tuvo impacto. Para eso están: cuando salen de inicio, para intentar dar lo mejor de sí mismos y, si entran desde el banquillo, para intentar tener impacto».

Por su parte, el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, defendió a su equipo tras la ajustada eliminación. «Perdimos en una tanda de penaltis», dijo Hurzeler. «Tuvimos ocasiones suficientes para ganar el partido, pero encajamos goles con muy mala suerte. Hoy la suerte estuvo de su lado. Tenemos que pasar página. El sábado tenemos una gran oportunidad para tomarnos la revancha».

Anuncios

Sobre los penaltis, Hurzeler añadió: «Nunca culparemos a los jugadores que fallen ocasiones o penaltis. Es un deporte de equipo y permanecemos unidos. Vi a un equipo que se esforzó y que lo dio todo, también sin balón».

Pronto habrá revancha en el Etihad

El Brighton no tendrá que esperar mucho para tener la oportunidad de reaccionar, ya que ambos equipos volverán a enfrentarse este sábado en la Premier League. El Brighton regresará al Etihad con la intención de convertir su peligro en ataque en tres puntos, mientras que el City deberá volver a centrarse rápidamente en mantener su buena trayectoria liguera.

Anuncios

Tras superar un complicado partido de copa con un equipo lleno de cambios, se espera que Maresca vuelva a contar este fin de semana con las estrellas a las que dio descanso. Con tan poco tiempo entre ambos encuentros, se prevé otra intensa batalla táctica en la que los dos entrenadores tratarán de aprovechar las debilidades que quedaron al descubierto el miércoles.