Enzo Maresca explica el cambio de Phil Foden mientras el Manchester City pierde la batalla en el centro del campo ante el Aston Villa

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Enzo Maresca ha defendido sus drásticos cambios en el descanso después de que el Manchester City sufriera en el centro del campo durante su enfrentamiento con el Aston Villa. El entrenador explicó su decisión táctica de dar entrada a Phil Foden en lugar de Ayyoub Bouaddi cuando el City buscaba remontar un gol encajado al inicio.

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Maresca vuelve a actuar con contundencia

El City rara vez ha ido por detrás en el marcador durante la etapa de Maresca. Sin embargo, cuando el equipo se ve en desventaja, el entrenador no ha dudado en tomar decisiones drásticas. El City reaccionó bien tras encajar un gol tempranero contra el Aston Villa el sábado. Iliman Ndiaye estuvo muy cerca de empatar, pero el poste impidió que el delantero marcara.

En busca de la remontada, Maresca hizo un doble cambio decisivo en el descanso. Rayan Cherki fue sustituido al término de la primera parte, exactamente igual que en el reciente partido de Champions League contra el Paris Saint-Germain.

Maresca elige a Foden antes que a Bouaddi

En lugar de dar entrada a Bouaddi para reforzar el centro del campo, Maresca optó por sacar a Foden del banquillo. La ausencia inicial de Foden en el once sorprendió después de su triplete entre semana. Preguntado tras el partido, Maresca defendió sus ajustes tácticos y los comparó con los del reciente encuentro europeo, en el que el City logró cambiar la dinámica del juego.

«Creo que contra el PSG fue un poco diferente», explicó Maresca a los periodistas. «Hoy necesitábamos un centrocampista técnico, por eso Rayan salió y Phil jugó por dentro».

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El City pierde la batalla en el centro del campo

La entrada de un centrocampista creativo no resolvió el principal problema del City ese día. El partido se volvió frenético, con constantes idas y venidas que dejaron mucho espacio en el centro del campo. Elliot Anderson y Enzo Fernandez habían formado una pareja de centrocampistas impecable contra el Manchester United y el Liverpool. Sin embargo, al igual que en el partido contra el PSG, perdieron duelos decisivos frente al Villa.

Pese a dejarlo en el banquillo, Maresca aseguró que Bouaddi tendrá pronto un papel importante: «No hay duda de que Ayyoub nos va a ayudar. Hoy Enzo y Elliot jugaron muy bien los dos y tenemos tantos partidos que Ayyoub tendrá minutos».

El Brighton será el próximo rival

Maresca tendrá que encontrar rápidamente el equilibrio adecuado en el centro del campo ante la acumulación de partidos. El entrenador debe decidir si rota a su pareja habitual, formada por Anderson y Fernandez. El City deja a un lado la liga para centrarse en la copa nacional. El equipo se enfrentará al Brighton el miércoles en la cuarta ronda de la Carabao Cup.