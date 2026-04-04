Enzo Fernández se pronuncia por primera vez sobre su sanción y hace una revelación sorprendente sobre el Chelsea

Javier Pastore, el agente de Enzo Fernández, ha reaccionado por primera vez ante la sanción disciplinaria impuesta a su representado en una entrevista con The Athletic. El Chelsea decidió excluir a Fernández de la convocatoria tras supuestamente haber «coqueteado» con el Real Madrid.

«Siempre le digo a mi mujer que me gusta mucho Madrid, cuando me pide que elija una ciudad europea para vivir. Se parece mucho a Buenos Aires, la vida, todo…», dijo Fernández en una entrevista con el canal de televisión Luzu. El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, confirmó el viernes que el argentino no estará disponible para los dos próximos partidos.

Fernández ha recibido ese comunicado con gran indignación. «Enzo no entendía la situación», afirmó Pastore. «El castigo es totalmente injusto. Me parece demasiado severo dada la situación actual del Chelsea, y no hay ninguna razón ni justificación para la suspensión», se queja.

«Cuando el entrenador se lo comunicó, él lo aceptó, porque es un hombre muy profesional que siempre se entrega al máximo, esté donde esté, y respeta las decisiones. Pero no entendemos la sanción, porque él no menciona a ningún club ni dice que quiera dejar el Chelsea, al contrario».

Pastore revela también que el Chelsea ha adoptado una actitud muy peculiar desde el incidente. «El jueves recibí un mensaje del club en el que me decían que querían hablar conmigo sobre los comentarios. Cuando me enviaron el mensaje, les respondí, pero no volvieron a contestar. Parece que ya habían decidido entonces suspenderlo nada más llegar al club».

Por el momento, tampoco parece que la renovación del contrato de Fernández esté sobre la mesa. «Es cierto que hemos hablado anteriormente, pero las condiciones aún no eran las adecuadas. No eran realistas, así que no pudo seguir adelante. Por ahora, hemos decidido descartar esa opción por completo», afirma Pastore.

«Hay muchos factores que influyen en nuestra decisión, como el salario, el respeto o la forma en que se gestionan las cosas… Hay muchos indicios de que el club no está actuando de la mejor manera. Esta suspensión de dos partidos, que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, solo sugiere que el club quiere hacer una declaración o enviar una señal».