Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea y de la selección de Argentina, envió un mensaje a Lionel Messi, estrella del Inter Miami, tras anunciar su retirada del fútbol internacional.

Enzo Fernández escribió en su cuenta de "Instagram": "Leo... cuando dijiste antes que te retirarías de jugar con la selección, sentí una tristeza enorme".

Y añadió: "Yo era muy joven, y calculaba la diferencia entre tu edad y la mía para ver si algún día podría llegar a jugar a tu lado. Puede parecer una tontería, pero de verdad lo hacía; pensaba en cuántos años te podían quedar, y en cuántos años me separaban de llegar al primer equipo, y soñaba con que vistiéramos juntos la camiseta de Argentina, aunque fuera una sola vez... y por suerte volviste".

Y agregó: "La vida terminó siendo mucho más hermosa de lo que aquel joven era capaz de imaginar... No solo jugué contigo, sino que compartimos concentraciones, el vestuario, las charlas, los abrazos, los momentos difíciles, los momentos maravillosos, y terminamos siendo campeones del mundo juntos".

Y continuó: "Pero, por encima de todo, siempre te estaré agradecido por la forma en que me trataste desde que llegué. Yo llegué cargando el sueño de compartir la cancha con mi ídolo, pero me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tenías una palabra amable, un consejo, un abrazo, o simplemente la manera de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba... Nunca lo olvidaré".





Y prosiguió: "Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin ti. Salir a la cancha y no verte delante de mí, con la camiseta número 10. Nos acostumbramos a verte ahí durante tantos años que parece imposible imaginarlo de otra manera".

Y añadió: "Qué suerte tuve, Leo, y qué suerte tuvo aquel joven, el que calculaba los años sin saber si algún día llegaría a tiempo".

Y concluyó: "Gracias por tratarme de la forma en que me trataste, por todo lo que me enseñaste, y por permitirme compartir una parte de tu historia... Te vamos a extrañar mucho, capitán".

Messi escribió, en un comunicado oficial publicado en su cuenta de "Instagram": "Después de todo este tiempo transcurrido desde el partido final, y tras pensarlo mucho, quiero anunciarles a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".

Y agregó: "Fue una decisión dolorosa y todavía me duele en lo más profundo, pero sé que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo lo que tenía, no solo durante los últimos años en los que lo ganamos todo, sino también antes de eso, y siempre luché y entregué todo lo que tengo por esta camiseta, y por hacerlos felices y hacerlos sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".



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