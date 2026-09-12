Entró y cambió el panorama: Güler apaga el incendio del Real Madrid en el Bernabéu

El Real Madrid recuperó su equilibrio y logró una victoria por (4-1) ante el Rayo Vallecano, la noche del sábado, en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la quinta jornada de la Liga española, después de terminar la primera mitad por delante con tres goles, antes de que su nivel decayera de forma llamativa en la segunda parte, lo que dio a su rival la oportunidad de reaccionar y recortar la diferencia.

El Real Madrid desaprovechó la oportunidad de reforzar la confianza de sus jugadores y de su afición pese al fuerte comienzo, luego de que el descenso de su nivel tras el descanso destapara un problema que podría ser fundamental durante la temporada, antes de que Arda Güler interviniera para devolver la calma al equipo y contribuir a decidir el enfrentamiento.

El Real Madrid impuso su superioridad de forma temprana, aprovechándose de errores defensivos fatales del Rayo, pues consiguió un penalti antes de que Kylian Mbappé lo transformara con serenidad en el primer gol, y luego Vinicius aprovechó otro error de Lejeune, y arrancó con el balón antes de que la jugada terminara en un segundo gol que reforzó la ventaja de los locales.

El Real Madrid continuó su presión, y Vinicius Junior ofreció uno de sus mejores tramos en el partido, tras mostrar una gran habilidad en el regate y la creación de ocasiones, antes de contribuir en el tercer gol, que anotó Jude Bellingham con un potente disparo desde fuera del área, para que el conjunto merengue terminara la primera mitad por delante con tres goles.

Pese al dominio del Real Madrid, el Rayo Vallecano mostró una personalidad diferente con el inicio de la segunda mitad, y comenzó a generar un peligro real sobre la portería de Thibaut Courtois, que brilló en más de una ocasión, mientras que uno de los intentos de Pedro Díaz se estrelló en el poste, antes de que Sergio Camello lograra recortar la diferencia con un disparo magnífico que desconcertó a la defensa del Real Madrid.

El rendimiento de los locales decayó de forma sorprendente, y el equipo sufrió cada vez más con el cansancio, especialmente en el mediocampo, mientras el Rayo impuso una presión continua que obligó al Real Madrid a replegarse y depender de los contraataques, lo que provocó el regreso de los silbidos en las gradas del Bernabéu.

Ante el partido descontrolándose, José Mourinho intervino realizando cambios para revitalizar a su equipo, dando entrada a Aurélien Tchouaméni, antes de dar paso a Arda Güler, que fue el punto de inflexión más destacado del encuentro.

Güler cambió la fisonomía del partido nada más entrar, tras moverse para pedir el balón e imponer su presencia en la creación de juego, el pase y el disparo, dándole al Real Madrid la calma de la que había carecido durante los minutos anteriores, antes de crear una ocasión decisiva para Kylian Mbappé, que añadió el cuarto gol y decidió el enfrentamiento a favor del conjunto merengue.

Con esa intervención, Güler logró acallar los silbidos y devolver al Real Madrid a la senda de las victorias, en un partido que al mismo tiempo dejó ver que el equipo es capaz de ofrecer un fútbol potente, pero que todavía necesita corregir su brusco declive cuando pierde el control del desarrollo del encuentro.