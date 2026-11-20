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De la Juventus al Troyes, pasando por experiencias en categorías inferiores y en España. Paolo Gozzi Iweru ha construido su trayectoria en realidades futbolísticas muy distintas tras recorrer todas las categorías de la cantera de la Juventus. Ahora intenta hacerse un hueco en la Ligue 1, donde sus características técnicas y físicas podrían llevarlo a alcanzar un gran nivel.

Central zurdo nacido en 2001, italiano por parte de padre y nigeriano por parte de madre, pasó por todas las categorías inferiores de la selección italiana y debutó en la Serie A con la Juventus antes de probar de verdad el fútbol profesional en Fuenlabrada, Genoa, Pescara y Red Star. Pero fue su fichaje por el Troyes en el verano de 2024 lo que ahora le está dando la oportunidad de dar un giro a su carrera.



En una entrevista con Calciomercato y Goal, el central italiano habló de todos los aspectos de su trayectoria y destacó también las grandes diferencias entre el fútbol francés y el italiano.

Empecemos por Francia. Llegaste al Troyes y contribuiste a devolver al club a la Ligue 1. ¿Cómo te has encontrado en estos dos años en Francia y cuánto te ha ayudado esta experiencia a crecer, dentro y fuera del campo?

"Me he encontrado bien. La forma de trabajar con los jóvenes es algo distinta a la italiana y el fútbol es ligeramente más difícil en algunos aspectos. Aquí hay mucha integración, el país tiene porcentajes muy altos de multiculturalidad y, por eso, mi integración en el grupo también fue natural. Además, hablo francés y viví un tiempo en Francia, así que eso me ayudó. Estoy feliz de estar aquí".

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¿Qué ambiente encontraste en el Troyes? ¿Cómo es el club? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la entidad, del vestuario y de la forma de vivir el fútbol en Francia?

"El ambiente es positivo. Cuando llegué, el equipo venía de una mala temporada y corría el riesgo de descender a la tercera categoría francesa. El club atravesaba un momento difícil, pero logramos recuperarnos muy bien y construir una trayectoria importante que nos devolvió a la Ligue 1. Aquí el fútbol no se vive como en Italia: la gente va menos al estadio y lo siente menos, pero podemos hacerlo bien".

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Ahora tienes la oportunidad de medirte en la Ligue 1, una competición que ofrece una intensidad y una exigencia física sin duda diferentes a las de Italia... ¿Hay algún delantero o equipo que te haya impresionado especialmente?

"En Francia hay sin duda más exigencia física, pero también mucha técnica y quizá menos táctica que en Italia. Hay más espacios y tienes que estar preparado para jugar por todo el campo. En Italia, en cambio, el defensa está más protegido: defiende en línea y no individualmente. Hasta ahora, en la Ligue 1, tenía ganas de enfrentarme a jugadores como Kvaratskhelia, pero no se ha dado la ocasión. Luego están Doué, Dembélé... Son todos realmente buenos. Aquí en el vestuario, sin embargo, todos hablamos muy bien de Balogun, del Mónaco: es un delantero potente, rápido y siempre peligroso. Es uno de los más difíciles de marcar".

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Si tuvieras que describirte, ¿qué tipo de defensa eres? ¿Te sientes más cómodo como central en una defensa de cuatro o en una línea de tres?

"En realidad, a veces también he jugado de lateral y puedo ocupar esa posición, pero mi puesto natural es el de central en una defensa de cuatro. También he jugado en una línea de tres y me gusta: creo que sé adaptarme bien a los dos sistemas. Soy un defensa zurdo, me gusta sacar el balón jugado y buscar el pase en profundidad. Probablemente aún tengo que mejorar en el juego aéreo, pero estoy trabajando en ello aquí y siento que he crecido en ese aspecto. Mi formación en Italia me ha ayudado mucho desde el punto de vista táctico: sé cómo debo moverme y conozco la importancia de la orientación corporal y de los movimientos mejor que otros que se han formado aquí, porque en Francia se trabaja menos ese aspecto y de una manera algo distinta".

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¿Es tan diferente el trabajo en los entrenamientos entre Italia y Francia?

"En general, he notado una diferencia en el trabajo diario entre Italia y Francia. En Italia, cuando los equipos llegan a un nivel alto, empiezan a trabajar mucho de forma colectiva y menos a nivel individual. Aquí en Francia, en cambio, se insiste más en la mejora individual del jugador. También por eso estoy progresando mucho en algunos aspectos, como la capacidad para marcar y gestionar las situaciones defensivas".

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¿Hay algún defensa en el que te hayas inspirado mucho durante tu carrera o al que te guste ver ahora?

"Cuando estaba en la Juventus me gustaba mucho Giorgio Chiellini. Por su manera de defender, tanto en el marcaje individual como en el trabajo de la línea defensiva, era el mejor de todos. Entre los defensas modernos me gusta Upamecano, sobre todo por su capacidad para sacar el balón jugado y manejarlo bien".

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Has mencionado a la Juventus y te formaste en su cantera. Llegaste a Turín muy joven. ¿Nos cuentas cómo fue aquella etapa, aquella decisión y cómo te cambió la vida?

"A la Juventus se lo debo todo. Me ayudaron a crecer, diría que desde los 10 hasta los 21 años, enseñándome primero a ser futbolista y luego a ser persona. Fui a la escuela allí, estudié allí: fue una parte fundamental de mi vida. Mi llegada a la Juventus fue bastante sencilla. Jugué un partido contra ellos; estaba en otro club pequeño de Turín y lo hice bien. La semana siguiente me llamaron, hice una prueba y me ficharon".

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También debutaste con el primer equipo en la Serie A. ¿Nos cuentas qué sentiste?

"Sí, contra la SPAL. El día anterior me había entrenado con el primer equipo, hice un buen entrenamiento y, en aquel momento, la Juventus ya había ganado prácticamente la liga. Allegri estaba en el banquillo y el equipo tenía que concentrarse en el partido contra el Ajax, que era importante para la Champions League. Así que me convocaron. Yo ya estaba muy sorprendido porque, de verdad, no creía que fuera a jugar. Luego, tres horas antes del partido, Allegri me llamó a su despacho y me dijo: «Voy a ponerte de titular, ¿te ves preparado?». Yo, por supuesto, le dije que sí, que me veía preparado, y después todo salió de forma natural. Desde luego, no me lo esperaba. Fueron las horas más largas de mi vida y sentí mucha ansiedad. Pero al final me dije: «Esta es la oportunidad de mi vida», y salí al campo convencido. En lo personal fue bien, estaba contento con mi actuación aunque perdimos. En conjunto, fue una experiencia preciosa".

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También pasaste por la Juventus Sub-23. Mirando atrás, ¿crees que es el paso adecuado para que los jóvenes pasen del Primavera al fútbol profesional?

"Si pienso en aquel año, a nivel individual, quizá entonces todavía no estaba preparado para el fútbol profesional y el Sub-23 me resultó útil. Hoy, sin embargo, viendo también lo que sucede en Francia, me doy cuenta de que aquí, con 17 años, ya puedes llegar al primer equipo sin darle demasiadas vueltas. Con los años he comprendido cuánto me ayudó el Sub-23 a conocer el fútbol de los mayores, pero, en términos generales, quizá sea mejor aprender a medirse con ese fútbol, incluso sufriendo desde el principio en una cesión a un equipo de la Serie B o de la Serie A y llegando sin estar preparado".

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Después de la Juventus viviste experiencias distintas, pasando por Fuenlabrada, Pescara y Red Star antes de llegar al Troyes. Si pudieras volver atrás, ¿tomarías todas esas decisiones de nuevo? ¿Cuál de esas experiencias fue la más importante para tu crecimiento y por qué?

"La más importante fue la de España. Venía del Sub-23 y todavía no había jugado muchos partidos de verdad. En España entendí cuál era la realidad del fútbol profesional. En la Juventus lo teníamos todo, mientras que en el Fuenlabrada no había las mismas instalaciones ni las mismas comodidades. Fue un choque fuerte. Allí encontré a personas que se jugaban la vida a través del fútbol. Eres futbolista, pero todavía no eres una estrella: tienes que ganártelo todo. En la Juventus nos decían que éramos afortunados porque estábamos acostumbrados a vivir siempre al máximo nivel. En España entendí el significado de aquellas palabras".

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¿Cómo va tu temporada en el Troyes? El año pasado sufriste una lesión grave. ¿Cuáles son tus objetivos personales y los del equipo?

"Sí, el año pasado empecé la temporada jugando los primeros 15 partidos, pero después estuve de baja por una fractura en el pie. Tuve algún que otro pequeño problema, algo que pasa cuando vuelves de este tipo de lesiones, pero ahora estoy bien físicamente. Mi objetivo personal es consolidarme en el Troyes: tengo una gran oportunidad y quiero aprovecharla. El del equipo es lograr la permanencia directa. Después, si se presenta la posibilidad, también intentaremos soñar con algo más".

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Jugaste con Italia en las categorías inferiores, desde la Sub-17 hasta la Sub-19, y llegaste incluso a la final del Europeo Sub-17. ¿Sigues soñando con llegar algún día a la selección absoluta? ¿Has hablado con Mancini o con su cuerpo técnico en estos meses? Y si Nigeria te llamara antes que Italia, ¿ya has pensado qué harías?

"Mi objetivo, ante todo, es ganarme un puesto importante aquí en el Troyes para merecer una convocatoria con la selección. Creo que tengo lo necesario para conseguirlo. En cuanto a la elección, siempre me he dicho que estaré a disposición de la primera selección que confíe plenamente en mí. Mi madre es nigeriana e íbamos a menudo a Nigeria cuando era pequeño, así que también tengo un vínculo con ese país, pero hoy se lo debo todo a Italia. Incluso mi madre acabó haciéndose italiana, así que, si consigo hacerlo bien aquí en el Troyes, ¿por qué no? Quiero llegar a tener esa oportunidad y estoy convencido de que pronto podré entrar en los planes de Italia".