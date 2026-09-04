Uno de los jugadores del Bayern Múnich rechazó una consulta del Manchester City sobre la posibilidad de fichar por sus filas durante el pasado mercado de fichajes estival, prefiriendo continuar en el club bávaro, según informa un medio alemán.

De acuerdo con el portal "Sport 1", Aleksandar Pavlovic figuraba en la lista de deseos del City, que estaba dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros por hacerse con los servicios del jugador de la selección alemana, pero Pavlovic rechazó la idea de abandonar el Bayern.

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El contrato de Pavlovic con el club bávaro se extiende hasta el año 2029, y el jugador, de 22 años, no estaba interesado en una salida prematura, por lo que el Manchester City finalmente no presentó una oferta oficial para incorporarlo.

Pavlovic es uno de los elementos fundamentales en la plantilla del Bayern, bajo la dirección del entrenador Vincent Kompany. El Manchester City preguntó por la posibilidad de contratarlo por primera vez en primavera, y la directiva del Bayern estaba al tanto de ese movimiento.

Durante el Mundial 2026, el club inglés volvió a interesarse de nuevo por el jugador, pero el internacional alemán no quiso plantearse entonces el traspaso. Tras la conclusión del torneo, y con la evidente necesidad del Manchester City de reemplazar a su estrella Rodri, el jugador del Bayern Múnich optó por permanecer en el club.

Pavlovic juega en el Bayern desde el año 2011 y, como uno de los hijos de la cantera del club, pasó por las distintas categorías inferiores antes de formar parte oficialmente de la plantilla del primer equipo en el año 2023.

El jugador de la selección alemana ha disputado 102 partidos con el primer equipo del Bayern Múnich, en los que ha marcado 8 goles y dado 6 asistencias, mientras que el portal "Transfermarkt" estima su valor de mercado en unos 90 millones de euros.

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