Un informe periodístico reveló la verdad sobre el movimiento del Barcelona para fichar a Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El programa español "El Chiringuito" señaló que Gyökeres podría ser el nuevo delantero del Barcelona si el Barça fracasa en el fichaje de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, este verano.

Según el diario británico "The Athletic", Viktor Gyökeres es uno de los nombres vinculados al Barcelona, pero no cuenta con la aprobación dentro de la directiva del Barça.

Fuentes del interior del Barcelona indicaron que Lautaro Martínez, delantero del Inter, es uno de los jugadores que gustan al Barcelona, pero resulta extremadamente difícil ficharlo este verano.

Giuseppe Marotta, consejero delegado del Inter, declaró a la cadena DAZN Italia durante el fin de semana: "Ante todo, Lautaro Martínez es nuestro capitán y encarna la historia actual de nuestro club. Y puedo afirmar con toda claridad que no existe absolutamente ninguna posibilidad de que se marche".

El diario británico señaló que Flick y Deco mantienen en secreto, hasta ahora, sus planes de mercado para reforzar el ataque, especialmente porque el sueño de fichar a Álvarez sigue vigente dentro del club.



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