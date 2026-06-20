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Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

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¿Entrenará a los Leones? El misterio tras la presencia de Guardiola en los partidos contra Marruecos y Escocia

Escocia vs Marruecos
Escocia
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P. Guardiola
Marruecos

El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, asistió al partido de clasificación para el Mundial 2026 entre Marruecos y Escocia, que ganaron los Leones del Atlas 1-0.

El técnico, libre en el mercado tras dejar el Manchester City, vio el encuentro desde el palco del estadio de Boston (Massachusetts).

Según ESPN, acudió invitado por Qatar Airways, patrocinador del City. 

Llegó con su equipo de seguridad y se sentó en el palco de la «Red Zone», con vista central al campo.

Sin embargo, el técnico español se marchó discretamente unos 15 minutos antes del final.

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Su presencia alimentó rumores entre la afición marroquí, pues en el país se especula sobre su posible fichaje como seleccionador tras el Mundial, aunque nada está confirmado.

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