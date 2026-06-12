Entrenador de una de las selecciones del Mundial, Mourinho elige a su segundo en el Real Madrid

José Mourinho, técnico del Real Madrid, quiere fichar a su compatriota Ricardo Carvalho como ayudante en el Bernabéu, repitiendo la fórmula exitosa con Aitor Karanka.

Según el periodista Sergio Valentín, Mourinho ha pedido expresamente a Carvalho, ya que el club busca un exjugador para su cuerpo técnico.

El excentral, que jugó en el club entre 2010 y 2013 bajo la dirección de Mourinho, se retiró en 2017 y pasó a entrenar.

Actualmente es segundo de Roberto Martínez en la selección lusa, por lo que su respuesta aún es incierta.

Valentín ya anticipó el interés de Mourinho por Bernardo Silva antes de su fichaje.

El presidente Florentino Pérez apoya todas las peticiones del técnico, aunque también se mencionan otros nombres como Pepe, cuya vuelta parece descartada.

Para Carvalho, que ya fue asistente de Villas-Boas en el Marsella, trabajar con Mourinho podría ser el impulso definitivo hacia el banquillo como entrenador principal.