Ismael García, entrenador asistente del Galatasaray, aseguró que jugar contra el Barcelona se parece a ir al dentista.

El Barcelona visita este martes al Galatasaray como rival de peso, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

García declaró en una entrevista con el diario Sport: "Jugar contra el Barcelona se parece a ir al dentista; sabes que te va a doler, pero tienes que ir y afrontarlo de la mejor manera posible".

Y añadió: "¿Osimhen? No te voy a decir frases hechas ni mentiras; está listo para jugar y es un futbolista que marca una gran diferencia para nosotros. Está claro que puede participar".

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Subrayó: "El estilo del Barcelona, caracterizado por el ímpetu y la presión con la línea defensiva en el medio campo, puede convertir a Osimhen en el delantero ideal para enfrentarse a ese tipo de defensa".

Y señaló: "Aprovechar los espacios y salir con rapidez y verticalidad hacia la portería en esas situaciones representa, sin duda, una de las claves más importantes para hacer daño al Barcelona".

Explicó: "¿La presión de la afición sobre el Barcelona? Jugar en casa es un factor añadido, pero siento que ese factor, para nosotros, va más allá de ser una simple ventaja extra, porque el ambiente que se crea en el estadio y la afición que tenemos empujan a los jugadores a dar más del 100% de sus capacidades".

Y dijo: "El Barcelona es el primer candidato a ganar el título de la Liga de Campeones de Europa. Pero, como todos los equipos, tiene puntos débiles que creemos que podemos aprovechar para hacerle daño. Espero que lo consigamos".

Y agregó: "Respetamos al Barcelona, pero no hasta el punto de temerle, porque somos el Galatasaray, que tiene buenos jugadores. Y yo soy de los que prefieren centrarse en el valor de las cosas buenas que tiene su equipo en lugar de ocuparse de los rivales".

Y aseguró: "Estaría muy contento si Raphinha no jugara contra nosotros, pero ofrece un rendimiento magnífico durante el resto de la temporada. Ante nosotros, prefiero que no participe. En cuanto a Yamal, es el jugador con más talento del mundo en este momento, pero a veces puede cometer algunos despistes en la faceta defensiva. Y quizá podamos aprovecharlo".

Y concluyó: "Creo que ya se han dicho algunas cosas sobre Raphinha, y estoy totalmente de acuerdo con ellas. Ahora mismo lo veo como el jugador de mayor nivel y, al mismo tiempo, no recibe el reconocimiento que merece".