Ransford Königsdörffer, que se marchó libre al Mainz este verano y entró en la segunda parte el domingo, recibió un pase al espacio de Philipp Mwene a la espalda de la última línea del HSV, volvió a acelerar ante el jefe de la zaga Sebastian Bornauw para dejarlo atrás y enviar el balón al fondo de la portería del Hamburgo, imposible para Daniel Heuer Fernandes, para poner el 5:0 a favor del Mainz. A continuación llegó el esprint de celebración de Königsdörffer, el deslizamiento de rodillas y abundantes gestos con las manos detrás de las orejas en dirección a los espectadores.

Esta provocación, una celebración expresiva tras marcar contra su exclub, más aún apenas semanas después de su salida, siempre será considerada como tal, volvió a despertar al Volkspark. La consecuencia fueron silbidos y abucheos contra Königsdörffer. También reaccionaron los jugadores del HSV. El capitán Nicolai Remberg se dirigió con determinación hacia la piña de celebración del Mainz para pedir explicaciones a su excompañero.

"Me cae increíblemente bien Ransi. Me entiendo increíblemente bien con él", dijo después Remberg en DAZN. "Pero soy el capitán de este club y si alguien celebra delante de nuestros aficionados, para mí eso no está bien, entonces tengo que ir allí. Eso lo tengo que decir."

Aseguró que le comunicó enseguida a Königsdörffer que consideraba su acción "simplemente incorrecta". "Ha jugado aquí. Luego celebrar así, tan efusivamente y de una manera tan extrema... si después haces un deslizamiento de rodillas, quizá tampoco esté bien."

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"A veces por debajo del cinturón": Remberg empatiza con su excompañero

Remberg también mostró comprensión hacia Königsdörffer, que la pasada temporada estuvo expuesto en parte a críticas bastante duras.

"Desde fuera ni siquiera se percibía lo graves que eran los insultos contra él. Por eso quizá no tenga que decir ahora que puedo entenderle, pero a veces lo que yo percibí sí que estuvo realmente por debajo del cinturón", explicó Remberg. "Quizá eso le salió en ese momento, esa fue mi sensación, porque después también quiso chocar las manos."

Menos comprensivo se mostró el exprofesional del HSV Sonny Kittel, que todavía compartió equipo con Königsdörffer. "¡Inaceptable!", comentó en un vídeo en el canal de Instagram de DAZN.

Mientras que el propio Königsdörffer no se pronunció, ambos entrenadores trataron de rebajar la tensión. "No quiero sobredimensionarlo. Me importa una mierda quién haga qué después de un gol", dijo Merlin Polzin. "Que lo arreglen entre ellos." En ese mismo sentido, el entrenador del Hamburgo añadió que, después de un 0:5, tenía otros temas de los que ocuparse.

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Königsdörffer juega un papel importante en el ascenso y la permanencia

"Naturalmente, no hay que exagerar. Pero me parece que un jugador debe alegrarse cuando marca un gol", dijo el técnico del Mainz, Urs Fischer. Para Remberg, el domingo quedó un "pequeño regusto". No obstante, su relación personal con su antiguo compañero no se resentiría durante mucho tiempo por ello.

Antes del partido, Königsdörffer había recibido un regalo de despedida del director deportivo del HSV, Claus Costa, por su etapa en Hamburgo. El jugador de 24 años llegó al HSV en 2022 procedente del Dynamo Dresde y ha disputado 138 partidos con los Rothosen. En la temporada 2024/25 tuvo una gran cuota de responsabilidad en el ascenso; el curso anterior fue titular habitual en el HSV y aportó cinco goles para lograr la permanencia.