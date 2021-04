Entre retirarse o jugar en el América, Antuna preferiría lo segundo

Uriel Antuna desató la polémica y parece tener decidido lo que haría en lugar de despedirse de las canchas.

Uriel Antuna ha vuelto a ser blanco de críticas. Y es que en entrevista con el vlog Sabalive, aseguró que jugaría con el América en lugar de un retiro prematuro, si es que fueran las dos únicas opciones.

“Con 23 años, te diría fichar por el América”, señaló Antuna, quien mostró su mejor versión en el pasado Preolímpico de la Concacaf, aunque con Chivas no ha logrado ser referente.

“No me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, entonces al dar las dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, la verdad está complicado, pero a mis 23 años preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón para que te vean simplemente”, agregó.

Y es que salir del Guadalajara para jugar con el conjunto azulcrema parece ser prácticamente ‘un pecado’ por la rivalidad e historia que emana a ambas instituciones. En el pasado, hombres como Ramón Ramírez y Oswaldo Sánchez tuvieron dicho movimiento, algo que constantemente se les ha criticado.

El exfutbolista del Groningen de Holanda y LA Galaxy de la MLS, que en su momento fue adquirido por el City Football Group, empresa propietaria del Manchester City también aseguró que volver al Viejo Continente sería una prioridad antes de conquistar éxitos con el conjunto Rojiblanco.

"Con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo y sumando", dijo.