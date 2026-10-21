Entre Mbappé y Güler: ¿quién marcó el segundo gol del Real Madrid ante el Leipzig?

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, reveló quién fue el autor del segundo gol del Real Madrid ante el Leipzig en la Liga de Campeones de Europa.

El Real Madrid recibió al Leipzig este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

En el minuto 52 del encuentro, el Real Madrid anotó su segundo gol, después de que Jude Bellingham enviara un centro a la cabeza de Kylian Mbappé, quien la mandó al fondo de la red, aunque Arda Güler la tocó sobre la línea de meta antes de que entrara.

Los medios de comunicación, así como los aficionados, discreparon sobre la identidad del autor del segundo gol del conjunto merengue, entre Mbappé y Güler, antes de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol zanjara el asunto.

La UEFA afirmó, a través de su sitio oficial, que quien marcó el gol fue Arda Güler, adjuntando una imagen que mostraba que el jugador turco fue quien tocó el balón antes de que entrara por completo en la portería.

Este gol se convirtió en el primero que Güler anota en la presente edición de la Liga de Campeones de Europa, y el tercero en la historia del torneo en general, tras su doblete en la portería del Bayern Múnich la temporada pasada.