Ransford Königsdörffer, que en verano se marchó gratis al Mainz y el domingo entró en la segunda parte, se escapó de la última línea del HSV tras un pase al espacio de Philipp Mwene, volvió a acelerar ante el jefe de la defensa Sebastian Bornauw para dejarlo atrás y mandar el balón al fondo de la portería del Hamburgo, imposible para Daniel Heuer Fernandes, para poner el 5:0 a favor del Mainz. Después llegó el sprint de celebración de Königsdörffer, con resbalón de rodillas y abundantes gestos con las manos detrás de las orejas en dirección a los espectadores.

Esta provocación, una celebración expresiva tras marcar contra su exclub, y además apenas unas semanas después de su salida, siempre será interpretada como tal, volvió a despertar al Volkspark. El resultado fueron silbidos y abucheos contra Königsdörffer. También reaccionaron los jugadores del HSV. El capitán Nicolai Remberg fue decidido hacia la piña de celebración del Mainz para pedir explicaciones a su excompañero.

"Me cae increíblemente bien Ransi. Me llevo increíblemente bien con él", dijo después Remberg en DAZN. "Pero soy el capitán de este club y, si alguien celebra delante de nuestros aficionados, para mí eso no está bien, entonces tengo que ir allí. Eso lo tengo que decir."

Explicó que le comunicó de inmediato a Königsdörffer que su acción le había parecido "simplemente incorrecta". "Ha jugado aquí. Entonces celebrar así, tan efusivamente y de una forma tan extrema... si luego haces un resbalón de rodillas, quizá tampoco esté bien."

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"A veces por debajo del cinturón": Remberg se pone en la piel de su excompañero

Remberg también mostró comprensión con Königsdörffer, que la temporada pasada estuvo expuesto en parte a críticas muy duras.

"Desde fuera ni siquiera se percibía lo graves que eran los insultos contra él. Por eso quizá ahora no tenga que decir que puedo entenderlo, pero a veces de verdad estuvo muy por debajo del cinturón lo que yo vi", explicó Remberg. "Quizá eso le salió ahora, esa fue la sensación que tuve, porque después también quiso chocar las manos."

Menos comprensivo se mostró el exprofesional del HSV Sonny Kittel, que todavía compartió vestuario con Königsdörffer. "¡Inaceptable!", comentó en un vídeo en la cuenta de Instagram de DAZN.

Mientras el propio Königsdörffer no se pronunció, ambos entrenadores trataron de rebajar la tensión. "No quiero sobredimensionarlo. Me importa una mierda quién haga lo que sea después de un gol", dijo Merlin Polzin. "Que lo aclaren entre ellos." En el mismo sentido, el técnico del Hamburgo añadió que, después de un 0:5, tenía otros temas de los que ocuparse.

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Königsdörffer desempeña un papel importante en el ascenso y la permanencia

"Naturalmente, no hay que exagerarlo. Pero creo que un jugador debería alegrarse cuando marca un gol", dijo el técnico del Mainz, Urs Fischer. Para Remberg quedó el domingo un "pequeño regusto". Pero su relación personal con su excompañero no se resentiría durante mucho tiempo por ello.

Antes del partido, Königsdörffer había recibido de manos del director deportivo del HSV, Claus Costa, un regalo de despedida por su etapa en Hamburgo. El jugador de 24 años había llegado al HSV en 2022 procedente del Dynamo Dresde y ha disputado 138 partidos con los Rothosen. En la temporada 2024/25 tuvo una gran participación en el ascenso; el curso anterior fue titular habitual en el HSV y aportó cinco goles para la permanencia.