Entre lágrimas y récords, Advoocat conquista corazones y hace historia en el Mundial

El veterano holandés Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, acaparó las miradas antes del partido contra Alemania el domingo por la noche en el estadio NRG, en la fase de grupos del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras los himnos de Curazao y Alemania, el técnico rompió a llorar, un momento que conmovió a todos antes del pitido inicial.

Según Squawka, con 78 años y 260 días, es el técnico más veterano en dirigir un partido en la historia de la Copa del Mundo.

Opta confirma que es el técnico más veterano en un Mundial y destaca que la diferencia de edad con el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, de 38 años y 326 días, es de 39 años y 299 días, la mayor diferencia de edad entre dos técnicos en la historia del torneo.

El Grupo E se completa con Ecuador y Costa de Marfil, lo que genera un marcado contraste de experiencia y añade emoción a la lucha por avanzar.

Curazao, apodada «La Ola Azul», hace su debut mundialista como el país más pequeño en población y superficie en alcanzar esta fase.

Su clasificación para el Mundial de 2026 llegó tras un destacado desempeño en la eliminatoria de la CONCACAF bajo la dirección de Advocaat. convirtiéndose en el primer territorio no soberano de América en alcanzar la fase final de la Copa del Mundo. Este logro refleja el crecimiento del fútbol en la isla.