El nombre de Ali Majrashi, jugador del Al-Ahli saudí, se convirtió en el centro de la conversación de la afición durante los últimos días, tras la continuidad de su ausencia en la concentración de pretemporada del equipo en Portugal, en medio de la falta de cualquier aclaración oficial por parte de la directiva del club o del propio jugador, lo que abrió la puerta a un torrente de especulaciones y rumores.

El estado de controversia aumentó después de que finalizaran las vacaciones de los jugadores internacionales del Al-Ahli que participaron con la selección saudí en el Mundial 2026, ya que Firas Al-Buraikan, Ziyad Al-Johani y Abdulrahman Al-Sanbi se incorporaron a la concentración del equipo, mientras que Majrashi quedó fuera de la lista, sin un anuncio oficial que explicara los motivos de esta ausencia.

Con la continuidad del silencio, se difundieron versiones dispares a través de las redes sociales, pues hubo quienes vincularon la ausencia del jugador con una crisis legal, mientras que otros apuntaron a que se niega a incorporarse a los entrenamientos como preludio a un traspaso a uno de los rivales, ya sea el Al-Hilal o el Al-Nassr, con lo que la historia se convirtió en material fértil para las interpretaciones.

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Pero, hasta este momento, no existe ninguna prueba oficial que confirme la veracidad de ninguna de estas versiones. De hecho, resulta llamativo que muchos periodistas conocidos por su cercanía al club guardaran silencio y se limitaran a pedir respeto a la privacidad del jugador y a no divulgar información no verificada.

De ahí que la verdadera crisis no parezca estar en la ausencia de Majrashi en sí, sino en la ausencia de información, pues cuanto más se demore el Al-Ahli en aclarar la situación, mayor será el espacio para las conjeturas, y los rumores se convertirán, para algunos, en hechos, pese a que no se basan en ninguna fuente oficial.

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Además, el momento de la ausencia incrementa la sensibilidad del panorama, pues llega antes del inicio de una temporada en la que el Al-Ahli espera competir por todos los títulos, lo que hace que cualquier ausencia injustificada de uno de sus elementos básicos sea objeto de amplio interés, tanto por parte de la afición como de los medios de comunicación.

Y, al final, Ali Majrashi sigue teniendo la última palabra para poner fin a esta polémica, ya sea apareciendo en la concentración del Al-Ahli o aclarando la realidad de lo que ocurre. Hasta entonces, la historia permanecerá suspendida entre versiones contradictorias, mientras la verdad sigue ausente y todos los comentarios que circulan siguen siendo meros rumores cuya veracidad no se ha comprobado.