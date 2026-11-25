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Expansión internacional, nuevos modelos de negocio e inteligencia artificial: SPORT MARKE MEDIEN, la cumbre del negocio deportivo, debatirá las perspectivas de futuro del fútbol el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026. Entre los participantes en el «House of Sports», situado en el barrio de Werksviertel de Múnich, estarán el alto directivo de la UEFA Guy-Laurent Epstein, Karl-Heinz Rummenigge y Peer Naubert, de la DFL.

El fútbol afronta un difícil equilibrio: los mercados internacionales y los nuevos modelos de ingresos ofrecen posibilidades de crecimiento, pero también aumentan las exigencias de competitividad económica y de conexión con los aficionados. Cómo combinar la tradición con el impulso empresarial será uno de los temas centrales de la edición de este año de SPORT MARKE MEDIEN en Múnich. Representantes destacados de federaciones, ligas y clubes debatirán las perspectivas del negocio del fútbol.

Entre la expansión global y la competencia económica

Con la sociedad conjunta UC3, la UEFA y la Asociación Europea de Clubes (ECA) unen la comercialización de las competiciones europeas de clubes masculinas y femeninas. En la conversación «El manual del fútbol de clubes de la UEFA» con el asesor de deporte y medios Carsten Schmidt, Guy-Laurent Epstein, director ejecutivo de Marketing de la UEFA, analizará las consecuencias de esta estructura para los socios audiovisuales y los patrocinadores, así como el equilibrio entre los intereses comerciales, los valores de la UEFA y las expectativas de los aficionados.

El fútbol alemán también debe defender su posición en la competencia internacional. Karl-Heinz Rummenigge, durante muchos años director general del Bayern de Múnich y miembro de su consejo de supervisión desde 2023, debatirá también con Carsten Schmidt sobre el contexto económico, las nuevas fuentes de ingresos y los límites del crecimiento.

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La Bundesliga y sus clubes miran al exterior

El alcance global, por sí solo, no garantiza una relevancia duradera. Peer Naubert, director comercial de la Bundesliga, hablará de la importancia de las alianzas locales, los cambios en el consumo de medios y los contenidos a medida para la expansión internacional de la liga.

Henning Bindzus, director general del Hannover 96, mostrará que también es posible abrir nuevos mercados con planteamientos creativos. Además de colaborar con el club japonés FC Mito HollyHock, el Hannover 96 lanzará junto con EPOCH su propia colección de cromos coleccionables para Japón. La iniciativa combina el desarrollo internacional de la marca con nuevas perspectivas comerciales.

La tradición como base para avanzar

Los modelos de negocio y las estructuras no solo cambian en el ámbito internacional, sino también dentro de los clubes. El TSV 1860 Múnich busca nuevas vías para combinar sus más de 165 años de historia con el dinamismo empresarial. Bajo el título «Startup TSV 1860 Múnich: la tradición impulsa el cambio», su presidente, Gernot Mang, y Tamara Pagel, directora general de Dialog Versicherung, su nuevo patrocinador principal, hablarán de financiación colectiva, alianzas sólidas y el papel activo de aficionados y socios.

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Los paneles y debates sobre fútbol de la edición de este año de SPORT MARKE MEDIEN mostrarán hasta qué punto están ligados el desarrollo económico, el posicionamiento internacional y la identidad de este deporte.

Este año volverán a acudir a Múnich representantes de numerosos clubes, entre ellos el Eintracht de Fráncfort, el Schalke 04, el 1. FC Núremberg, el Vfl Bochum, el HSV y el Brujas. También se presentará el estudio actual de SLC sobre la popularidad de la Bundesliga.

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