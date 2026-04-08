Entre la Premier League y La Liga... El Liverpool y el Rayo Vallecano, protagonistas de una extraña paradoja

El Liverpool inglés y el Rayo Vallecano español protagonizan una curiosa paradoja entre la Premier League y La Liga en la presente temporada.

Las circunstancias de ambos clubes son muy similares esta temporada, a pocas semanas del final de ambas competiciones, pero el Liverpool sigue luchando por los cuatro primeros puestos de la Premier League, mientras que el Rayo Vallecano se encuentra en la mitad de la tabla de La Liga.

El Liverpool ha disputado 31 partidos en la Premier League esta temporada, en los que ha perdido 10 veces y ha encajado 42 goles; a pesar de ello, ocupa el quinto puesto con 49 puntos y lucha con fuerza por clasificarse para la Liga de Campeones.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha disputado 30 partidos en La Liga, ha perdido 11 veces y ha encajado 35 goles, pero ocupa el decimotercer puesto con 35 puntos, a solo 6 puntos de la zona de descenso.

El Liverpool está sufriendo claramente esta temporada en cuanto a rendimiento y resultados, a pesar de haberse proclamado campeón de la Premier League la temporada pasada.

El equipo del entrenador Arne Slot se prepara para disputar un partido importante esta tarde de miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

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