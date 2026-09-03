Entre la negligencia y la muerte súbita: el caso de la muerte de Maradona llega a su fase decisiva

Un informe periodístico señaló que el caso de la muerte de Diego Armando Maradona entra en sus últimas etapas, ya que se escuchará a los testigos de la defensa a partir del próximo jueves.

Según el diario "Mundo Deportivo", el tribunal escuchará el testimonio de la doctora y perito Antonia José Maya.

Maya es cirujana, médica forense y perito de la defensa del principal acusado, Leopoldo Luque, y formó parte de la junta médica multidisciplinar creada en 2021 para evaluar las circunstancias de la muerte de Maradona.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Los fiscales y la acusación concluyeron la presentación de sus pruebas el pasado martes con las declaraciones de los peritos José Luis Covelli y Ramiro Laria, ambos también miembros de la junta médica, quienes concluyeron que las actuaciones de los médicos responsables de la salud de Maradona fueron "insuficientes, deficientes y temerarias".

Maradona debería haber sido ingresado en una institución médica

Tanto Covelli, especialista en psiquiatría y medicina forense, como Laria, médico clínico, declararon el pasado martes que el exfutbolista debería haber sido ingresado en una institución médica tras su última intervención quirúrgica en lugar de ser tratado en su domicilio.

Por su parte, Maya afirmó en 2021 que la muerte de Maradona fue repentina y que no existía un historial de enfermedades coronarias que pudiera hacerla previsible.

No obstante, Gustavo De Niro, cardiólogo que formó parte de esa junta médica, declaró a mediados de agosto que los profesionales responsables de la salud del astro ignoraron numerosas señales de advertencia compatibles con una insuficiencia cardíaca.

De Niro señaló en su testimonio "señales de advertencia" que presentó Maradona durante las dos últimas semanas de su vida, como la acumulación de líquidos, problemas respiratorios y alteración del estado de conciencia.

El cardiólogo también hizo referencia a la taquicardia y la hipertensión arterial que registraron las enfermeras, y afirmó que si recibiera en su consulta a un paciente con esos valores, "le administraría medicación".

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 mientras recibía tratamiento domiciliario en una casa a las afueras de Buenos Aires, después de haber sido operado de un hematoma subdural en la cabeza a principios de ese mes.

Tras la muerte, el sistema judicial formó una junta médica multidisciplinar integrada por peritos oficiales -entre ellos médicos forenses, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo-, además de peritos de la defensa y de la acusación.

Como quedó demostrado en el juicio, los médicos responsables de la salud de Maradona eran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos imputados.

A partir del próximo jueves, el tribunal escuchará a los peritos de la junta médica presentados por estos acusados, además de otros testigos presentados por el resto de los equipos de la defensa.

Además de Luque y Cosachov, la lista de imputados en este caso incluye a la coordinadora del área de atención domiciliaria de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; al psicólogo Carlos Díaz; al médico Pedro Di Spagna; al coordinador de enfermería Mariano Perroni; y al enfermero Ricardo Almirón; todos ellos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



