Compartir Sigue a GOAL en Google

Gennaro Gattuso, entrenador del Lazio, ha desvelado una curiosa anécdota que vivió esta semana: pensó en saltar por encima de una puerta cerrada para llegar al campo de entrenamiento, pero acabó descartando la idea para no hacer el ridículo.

Anuncios

Según el diario español Marca, Gattuso no pudo permanecer ajeno al acontecimiento mundial que ha supuesto el lanzamiento de «Grand Theft Auto», un videojuego que ha acaparado la atención de millones de personas y ha despertado el entusiasmo de numerosos futbolistas, que esperaban su regreso 13 años después de la publicación de la entrega anterior.

Varios jugadores mostraron su entusiasmo por probar el nuevo juego, entre ellos Dele-Bashiru, futbolista del Lazio, que afirmó: «Lo descargué ayer, pero todavía no he jugado. Lo haré hoy».

El jugador reveló que su compañero Nuno Tavares es, junto a él, uno de los más aficionados a los videojuegos dentro del vestuario.

Preguntado por si le supondría un problema que alguno de sus jugadores pasara la madrugada jugando a «Grand Theft Auto 6», Gattuso respondió: «Si alguien quiere jugar a la PlayStation, es asunto suyo. Ni siquiera sé si ese juego ha salido ya, no sé de qué me estáis hablando».

Anuncios Anuncios

Y añadió: «No pienso en absoluto en ese tipo de problemas. Nunca se me ha pasado por la cabeza ir a preguntarle a un jugador a qué hora se va a dormir o si ha jugado al Grand Theft Auto».

Related Topics

Además, prosiguió: «Mañana por la mañana, a las nueve, desayunaremos todos juntos. Estaré allí muy atento para ver si alguno se ha quedado despierto hasta altas horas de la noche o no».

En otro orden de cosas, el técnico italiano, conocido por su carácter temperamental y su espontaneidad, contó una curiosa anécdota que le ocurrió esta semana, cuando llegó al campo de entrenamiento y se encontró la puerta principal cerrada, lo que le obligó a pensar en entrar por otro sitio.

Anuncios

«Como soy una persona que cree en los buenos y malos augurios ligados a las costumbres, pensé en repetir esta vez lo que ya había hecho», explicó Gattuso con una sonrisa.

El entrenador del Lazio recordó un episodio anterior en el que saltó por encima de una de las puertas de su casa al encontrarla cerrada, para no llegar tarde a un entrenamiento.

Anuncios

Esta vez, Gattuso pensó en repetir el mismo gesto, pero se echó atrás y optó por entrar por otro camino: «Quería dejar el coche delante de la puerta y saltar por encima, pero luego preferí no hacer el ridículo y entré por otro acceso».

Más allá de estas anécdotas, Gattuso habló en serio sobre su experiencia en el Lazio, club al que llegó el pasado verano, y se mostró feliz de estar en la entidad y con ganas de seguir en ella durante mucho tiempo.

Anuncios

En este sentido, añadió: «Me siento cómodo aquí y espero quedarme mucho tiempo. Cuando uno llega a un lugar como este, que reúne todas las condiciones necesarias para trabajar bien, es normal que piense en asentarse y echar raíces».