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Un informe periodístico desveló este miércoles la postura del Milan sobre la posibilidad de fichar el próximo enero al brasileño Endrick, estrella del Real Madrid.

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Endrick, de 20 años, dejó entrever la posibilidad de salir del Real Madrid durante el próximo mercado de invierno, y varios equipos, entre ellos el Milan y la Roma, muestran interés en su fichaje, según numerosas informaciones periodísticas.

Las declaraciones del delantero brasileño de 20 años llegaron tras su brillante actuación con su selección ante Singapur, en la que marcó un gol y dio una asistencia, una aparición que volvió a poner el foco en su talento en medio de las preguntas sobre los motivos por los que no juega con regularidad en el Real Madrid.

En las últimas horas, el canal brasileño TNT Sports aseguró que el Milan no quiere a Endrick cedido, sino en propiedad, y que las negociaciones ya han comenzado entre todas las partes: el Milan, el Real Madrid y los representantes del jugador brasileño.

Según este canal, la oferta del Milan asciende a 70 millones de euros: 60 millones fijos y 10 millones en variables.

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De acuerdo con este medio brasileño, el Real Madrid quiere incluir dos cláusulas en la operación. La primera es una opción de recompra por 85 millones de euros, y la segunda permitiría al club blanco igualar cualquier oferta futura.

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Todo esto ocurre en Brasil, pero en Italia, «Eurosport» informó de lo contrario: el Milan ha descartado a Endrick. La cadena aseguró que el nuevo objetivo del conjunto italiano es Nicolò Tresoldi, delantero de 22 años que juega en el Club Brujas.

Por otro lado, el diario «La Gazzetta dello Sport» explicó que Nicolò Tresoldi desea cumplir su sueño de infancia de jugar en el AC Milan.

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Según este periódico, este aspecto fue decisivo para que el Milan descartara a Endrick y se centrara en Tresoldi, a quien el Club Brujas valora en 60 millones de euros.

Un momento difícil para Endrick en el Real Madrid

Endrick atraviesa un momento complicado en el Real Madrid, ya que solo ha disputado 141 minutos en todas las competiciones esta temporada, después de sufrir una lesión muscular al inicio del curso que condicionó su arranque.

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El delantero brasileño ha quedado fuera de los planes para el once titular, debido a la fuerte competencia en la línea de ataque y a la presencia de Kylian Mbappé, que ocupa un lugar destacado entre las opciones de Mourinho, además de las múltiples alternativas ofensivas de las que dispone el técnico portugués.

Endrick ya se vio obligado a buscar más minutos la temporada pasada, cuando se marchó cedido al Olympique de Lyon francés en la segunda mitad del curso.

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El jugador firmó una etapa exitosa con el conjunto francés, con 8 goles y 7 asistencias en 21 partidos y un total de 1663 minutos, lo que confirmó su capacidad para aportar cuando tiene la oportunidad de jugar con regularidad.

Mourinho no parece dispuesto a desprenderse de Endrick pese a las ofertas y al creciente interés por sus servicios, ya que en su momento habló muy positivamente de las cualidades del jugador y aseguró que tiene un futuro excepcional.

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El técnico portugués ya había lanzado un mensaje contundente a los clubes interesados en fichar al delantero brasileño, al afirmar en unas declaraciones anteriores: «Olvidaos del asunto, el jugador es muy importante para nosotros y cualquier club que quiera ficharlo tendrá que tratar conmigo».