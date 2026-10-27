Un informe periodístico señaló que existe un gran estado de indignación en Francia tras la gala del Balón de Oro, celebrada ayer lunes en Londres.

El diario "As" indicó que Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, logró su mejor clasificación en el Balón de Oro, al quedar segundo por detrás de Harry Kane, aunque abandonó la gala con sentimientos encontrados.

El francés viajó a Londres convencido de su capacidad para ganar este prestigioso galardón, y la expectación se mantuvo palpable hasta el último momento.

Vincent García, redactor jefe de la revista France Football, declaró al canal L'Équipe: "La votación estuvo muy reñida, incluso más ajustada que la votación de Rodri frente a Vinicius".

Próximos partidos SAN Primera División 10:15 RMA

El español ganó el Balón de Oro con solo 41 puntos de diferencia sobre el brasileño, lo que significa que el capitán de la selección francesa perdió por un margen ínfimo el título de mejor jugador del mundo.

Ni batir el récord del mayor número de participaciones consecutivas entre los treinta finalistas (diez participaciones), ni lograr su mejor resultado, fueron suficientes para Mbappé.

Sucesor de Messi y Cristiano

Cuando despuntó como joven jugador con el Mónaco, con tan solo dieciséis años, se creía ampliamente en Francia que sería el sucesor de Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, hasta ahora, a sus veintisiete años (28 años el próximo diciembre), el delantero del Real Madrid no ha ganado el Balón de Oro.

Su mejor clasificación hasta este año había sido el tercer puesto en 2023, por detrás de Erling Haaland, de quien se esperaba que compitiera con él por el trono del fútbol durante una década.

No obstante, la irrupción de Lamine Yamal, el brillante rendimiento del francés Ousmane Dembélé con el Paris Saint-Germain y la ambición de Harry Kane fueron factores que disiparon sus sueños.

La ausencia de títulos frustra a Mbappé

Una década después, Mbappé sigue sin conocer la sensación de ser elegido mejor jugador del mundo. Sus dos últimas temporadas sin títulos tuvieron un papel determinante en el resultado de la votación.

Pese a ser máximo goleador en el Mundial (superando el récord de Messi), en LaLiga y en la Liga de Campeones, su falta de grandes títulos le impidió superar a Harry Kane.

Viajó a Londres seguro de sí mismo, consciente de que este podía ser su año, en una competición marcada por una enorme igualdad hasta los últimos instantes, pero el delantero del Bayern Múnich frustró su intento en el último momento.

Estadísticas individuales destacadas

Pero las estadísticas individuales siguen siendo excepcionales. Mbappé, además de ser el único jugador francés de la historia en ser nominado al Balón de Oro diez veces consecutivas, igualó el registro de Messi y Cristiano Ronaldo como el jugador más joven, a los veintidós años, en terminar la temporada entre los diez mejores jugadores del mundo en cuatro ocasiones.

Nunca estuvo tan cerca de la gloria como en 2026. Abrazó a Harry Kane antes de que este subiera al escenario a pronunciar su emotivo discurso, y regresó a Madrid con las manos vacías, con un sentimiento mezclado de alegría y tristeza.

Paris Saint-Germain, ausente de la gala

Ousmane Dembélé, anterior ganador del Balón de Oro, fue el único jugador del Paris Saint-Germain que asistió a la gala en Londres en representación del club parisino.

El PSG disputó ayer un partido aplazado de la liga francesa contra el Olympique de Lyon, a la misma hora, y pese a contar con diez jugadores del Paris Saint-Germain entre la lista de los treinta candidatos —una cifra récord—, ningún alto directivo del club viajó a la capital inglesa.

El Paris Saint-Germain fue elegido mejor equipo del mundo por segundo año consecutivo, y Ousmane Dembélé subió al escenario a recoger el premio.

El ganador de la edición de 2025 ocupó el séptimo puesto, y se sentó junto a Kylian Mbappé y Michael Olise para seguir de cerca los resultados finales.

En cuanto a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club, cuya ausencia se anunció horas antes del inicio de la gala, y Luis Campos, director deportivo del club francés, ambos prefirieron viajar al estadio Parque de los Príncipes para ver el partido del equipo contra el Olympique de Lyon.

La reacción de Luis Enrique

"¿Hemos ganado el premio al mejor equipo del mundo? ¡Enhorabuena a todos los aficionados!", declaró Luis Enrique tras la victoria por 2-0 sobre el Lyon.

El gran entrenador no se llevó el premio al mejor técnico del mundo, ya que le superó su compatriota Luis de la Fuente, tras ganar el Mundial con España.

Enrique había declarado días antes que no le interesaba nada relacionado con el premio, y había pronosticado que el Balón de Oro iría a parar a uno de los jugadores del Paris Saint-Germain.