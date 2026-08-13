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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Entre la decepción de la eliminación y la magia de enfrentar a Messi: Luca Zidane habla de su travesía mundialista con Argelia

Argentina vs Algeria
Argentina
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EE. UU.

Argelia se despide del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final

Luca Zidane, guardameta del Leganés español, elogió su experiencia con la selección de Argelia y su participación en el Mundial 2026, en Estados Unidos, Canadá y México.

Luca declaró, en una entrevista con la emisora Cadena SER: "Fue una experiencia maravillosa. Es lo mejor que puede vivir cualquier futbolista".

Sin embargo, el portero de 28 años siente cierta decepción por el rendimiento de su equipo en el torneo.

Y explicó: "Esperábamos llegar a rondas más avanzadas, pero Suiza nos eliminó y las cosas no salieron como habíamos planeado. Me quedaré con este recuerdo del Mundial".

Argelia se despidió de la competición del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final, tras su derrota ante Suiza por (0-2) en el partido que se disputó en el estadio BC Place de la ciudad canadiense de Vancouver.

El guardameta también habló de uno de los momentos más destacados de su participación en el Mundial, donde explicó: "El partido contra Argentina, liderada por Lionel Messi, fue difícil; cuando juegas contra uno de los mejores jugadores de la historia, es algo muy complicado".

Esta experiencia al más alto nivel internacional enriquecerá la trayectoria del nuevo jugador del Leganés, que ahora se centra en la próxima temporada en España.

 Tras vivir la experiencia del Mundial con Argelia, el guardameta, que no brilló de forma notable durante el torneo, espera consolidar su posición de manera permanente a nivel de club y seguir protegiendo la portería de Argelia en los próximos campeonatos.

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