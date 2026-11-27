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Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, y Christoph Freund, director deportivo del club, insistieron en que las crisis y los asuntos surgidos fuera del terreno de juego no afectarán a la concentración del equipo y subrayaron que ahora mismo la prioridad es preparar el próximo duelo ante el Hamburgo, mañana sábado, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga.

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Las declaraciones de ambos llegan en medio de una polémica en el seno del club bávaro , a raíz de la evolución del problema neurológico de Jamal Musiala, que le provocó dos episodios de convulsiones durante la pretemporada, y de las críticas de Joshua Kimmich a la forma en que la directiva ha gestionado el asunto, que calificó de impropia del Bayern de Múnich.

La postura de Kimmich llegó tras la derrota del equipo ante el Lille en la Liga de Campeones a mitad de semana por 2-1, en respuesta a unas declaraciones previas de Karl-Heinz Rummenigge, ex director ejecutivo y actual miembro del consejo de supervisión, en las que propuso renegociar el contrato de Musiala en función de su estado de salud.

Además, la vida personal del portero Manuel Neuer acapara una gran atención mediática en Alemania tras la difusión de informaciones sobre la ruptura de su matrimonio, otro asunto que rodea al club en estos momentos.

Kompany se negó a considerar estos asuntos una fuente de distracción para el equipo y, en la rueda de prensa previa al duelo ante su exequipo, el Hamburgo, según recoge ESPN, afirmó: «Tengo que decepcionaros, no todo el mundo está pendiente de estas cosas. Eso no significa que sea ingenuo o que no entienda lo que pasa en el mundo, pero para nosotros lo que importa es el Bayern contra el Hamburgo, eso es en lo que puedo influir y es donde está nuestra concentración».

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Y añadió: «No tengo mucho tiempo para ocuparme de todo lo demás. Lo siento, pero no puedo ayudaros con estas historias».

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Sobre su opinión acerca de las declaraciones de Kimmich, que lleva el brazalete de capitán ante la ausencia de Neuer por lesión, el técnico belga señaló: «Ahora mismo no puedo ayudaros con estos asuntos. Tenemos nuestro propio mundo y seguirá siendo así. Eso no quiere decir que dentro del equipo nos limitemos a aplaudirnos unos a otros: hablamos con franqueza entre nosotros, también de las cosas que no han ido bien».

Y prosiguió: «Pero protejo ese espacio. Intento dar ejemplo con mis actos y, si ahora me pongo a hablar de otros temas, no estaré dando ese ejemplo. Mi prioridad es el partido contra el Hamburgo».

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Por su parte, Freund aseguró que el club no tiene intención de sancionar a Kimmich por sus últimas declaraciones y precisó que la directiva ni siquiera ha tratado el asunto.

«No hemos hablado de ello y una multa nunca ha estado sobre la mesa. Ahora miramos hacia delante», afirmó Freund.

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Y añadió, en la línea de Kompany: «Puedo repetir mucho de lo que ha dicho Vinny (Kompany). En las últimas semanas ha habido una amplia cobertura mediática de estos asuntos, pero estamos atravesando un momento difícil en lo deportivo y tenemos otras cosas de las que ocuparnos».

Freund también se refirió a la situación personal de Neuer y explicó que el guardameta atraviesa una etapa complicada, sobre todo tras su reciente lesión, aunque le ha venido bien alejarse durante un tiempo.

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«Está claro que está pasando por un momento difícil en su vida, sobre todo con la reciente lesión. Quiere estar con el equipo todo lo posible, pero tener algo de tiempo para descansar le ha sentado bien», declaró.

El director deportivo insistió en que el club no desea comentar los detalles de la vida personal del portero: «Lo demás pertenece a la vida privada de Manu y no quiero hacer comentarios al respecto».

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En lo deportivo, el Bayern de Múnich atraviesa un momento complicado tras empatar en casa ante el Colonia en la última jornada, un resultado que le costó el liderato de la Bundesliga en favor del Borussia Dortmund, que ahora le aventaja en dos puntos.

El conjunto bávaro sufre además las bajas por lesión de Harry Kane y Michael Olise, aunque Kompany se mostró convencido de que su equipo será capaz de superar este momento y recuperar su potencia ofensiva.

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«Ahora mismo estamos pasando por un momento difícil, pero también llegaremos a una fase en la que podamos presionar con fuerza y marcar seis o siete goles, y entonces la suerte no estará del lado de los rivales», declaró el técnico belga.

Y concluyó: «Puede que al final estemos agradecidos por esta etapa, porque nos habrá hecho más fuertes, y eso es lo que esperamos que ocurra».