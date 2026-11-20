Compartir Sigue a GOAL en Google

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, habló de numerosos asuntos importantes de su equipo antes del esperado duelo ante el Newcastle United, previsto para el sábado en St James' Park y correspondiente a la Premier League, en una nueva prueba para las aspiraciones del conjunto londinense, que busca seguir en la pelea por el título.

Anuncios

Las palabras del técnico español no se limitaron a la preparación de su equipo para el partido, sino que se extendieron a las novedades sobre las lesiones que azotan a la plantilla, la situación de varias de sus estrellas y el futuro de algunos jugadores clave, empezando por Declan Rice, que está cerca de firmar un nuevo contrato con el club londinense.

La rueda de prensa dejó buenas noticias para la afición del Arsenal sobre el defensa francés William Saliba, después de que Arteta confirmara que está listo para volver a jugar tras recuperarse de la lesión de espalda que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

El entrenador explicó que Saliba se encuentra en buen estado y señaló que en la próxima etapa se trabajará para aumentar sus minutos de forma progresiva, con el fin de que recupere su plena forma sin correr el riesgo de sufrir una nueva recaída.

En cambio, sigue sin estar claro cuándo regresará Bukayo Saka, que continúa recuperándose de una lesión en el músculo del muslo por la que se estimó una baja de unas ocho semanas.

Anuncios Anuncios

Arteta indicó que su extremo inglés ha recorrido aproximadamente la mitad del camino en su recuperación y aseguró que su estado evoluciona muy bien, aunque su vuelta a los entrenamientos con el grupo y a la competición con el equipo requerirá más tiempo.

Related Topics

Por otro lado, el Arsenal sufrió un nuevo revés después de que su entrenador revelara la lesión de Martín Zubimendi durante su participación con la selección española ante Inglaterra, en un partido que terminó con la derrota de su país por 3-2.

Arteta explicó que el centrocampista sufre un problema leve en los tendones de la rodilla y precisó que, tras el partido, el jugador no se mostraba muy preocupado, pero que las pruebas de resonancia magnética confirmaron la lesión, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante unas semanas.

Anuncios

Por su parte, Bruno Guimarães regresó del parón internacional en buenas condiciones, y Arteta confirmó que está disponible para el duelo ante el Newcastle, su exequipo, en el que militó durante cuatro años y medio.

El técnico expresó su deseo de que el futbolista brasileño reciba una buena acogida por parte de la afición del Newcastle, como reconocimiento a lo que aportó al club, ya que fue una de las piezas clave que contribuyeron a lograr éxitos importantes durante su etapa allí.

Anuncios

Arteta revela el secreto de la superioridad del Arsenal

Arteta abordó la situación del Arsenal en la clasificación de la Premier League, donde el equipo suma dos puntos más que a estas alturas de la temporada en la que se proclamó campeón, y se mostró muy satisfecho con los resultados logrados por sus jugadores hasta ahora.

El técnico español afirmó que las victorias no han llegado con facilidad, sobre todo por la dureza del calendario al que se ha enfrentado el equipo, e insistió en que la pasión, el deseo y la calidad que demuestran los jugadores son elementos fundamentales detrás de los buenos resultados.

Anuncios

Sin embargo, advirtió al mismo tiempo de la dificultad del próximo duelo ante el Newcastle, sobre todo tras la llegada de Matthias Jaissle al banquillo, con las ideas y la filosofía diferentes que ello conlleva, y aseguró que el buen conocimiento que tiene Guimarães del equipo podría ayudar en cierta medida al Arsenal a preparar el partido.

Cuando se le preguntó en qué posición le gustaría que estuviera el Arsenal en la clasificación tras el apretado calendario navideño, Arteta rehusó entrar en cálculos de futuro y subrayó que la atención debe centrarse únicamente en el próximo partido.

Anuncios

Añadió que el panorama de la Premier League puede cambiar de forma considerable en pocas semanas, lo que obliga a todos los equipos a afrontar cada partido como un reto independiente, con la necesidad de rendir mejor que el rival para sumar los tres puntos.

La renovación de Declan Rice se acerca y Ødegaard es imprescindible

En cuanto al futuro de Declan Rice, Arteta reveló avances positivos en las negociaciones para la renovación del centrocampista inglés y aseguró que está muy cerca de alcanzar un nuevo acuerdo.

Anuncios

No obstante, el técnico español respondió a la pregunta con cierto humor: «¿Tengo la opción de llamar a un amigo, como en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Tendré que llamar al propietario para que me lo confirme».

En cambio, Arteta no ofreció novedades sobre la renovación de David Raya, Jurrien Timber y Piero Hincapié, y explicó que no dispone de información adicional y que por ahora no hay acuerdos.

Anuncios

Asimismo, subrayó la enorme importancia del capitán Martin Ødegaard, al que considera uno de los pilares del proyecto del Arsenal por todo lo que ha aportado al equipo desde su llegada al club.

Explicó que el futbolista noruego ha atravesado diferentes etapas, algunas de una regularidad excepcional y con detalles técnicos de gran calidad, mientras que en otras ha pasado por ciertas dificultades, pero que su valor y su influencia en el equipo siguen siendo fundamentales para seguir creciendo y alcanzar los objetivos.

Anuncios

Arteta advierte de la vulneración de la privacidad de los clubes

La rueda de prensa también abordó un asunto de seguridad que ha despertado un gran interés, después de que el primer entrenamiento de Mauricio Pochettino fuera grabado con un dron y las imágenes se difundieran en internet.

Arteta calificó el incidente de cuestión muy delicada y grave, y advirtió del rápido avance de la tecnología, unido a la creciente capacidad para vulnerar sistemas y acceder a información que debería permanecer confidencial.

Anuncios

El entrenador del Arsenal insistió en que los clubes de fútbol deben ser conscientes de la magnitud de estos riesgos y tomarse en serio los nuevos desafíos de seguridad, en un contexto de desarrollo tecnológico que impone una realidad distinta en el mundo del fútbol.