Entre ellos, una estrella del Real Madrid... La justicia investiga a varios futbolistas internacionales españoles en el caso de los «relojes de lujo»

Un reportaje periodístico reveló este miércoles que se investiga a varios futbolistas de renombre y empresarios por un caso reciente.

Según el diario AS, un juez de Andorra investiga a varios futbolistas de Primera División por la compra de relojes de lujo de contrabando, y la Guardia Civil ya ha empezado a solicitar información a los implicados.

La Fiscalía andorrana ha pedido ayuda a la Unidad Antiterrorista de la Guardia Civil, y la próxima semana declararán los futbolistas y empresarios investigados.

Así lo informó el diario «El Mundo», confirmación que fuentes del cuerpo de seguridad trasladaron a la agencia EFE.

La investigación se centra en una empresa que vendía relojes de lujo sin pagar impuestos.

Entre los clientes de la firma figuran futbolistas de renombre como César Azpilicueta (Sevilla) y Dani Carvajal (Real Madrid), según confirmó la Guardia Civil a EFE.

Según Eldiario.es, también aparecen Juan Bernat, Santi Cazorla, Thomas Partey y David Silva.

Una empresa española compró relojes de lujo a distribuidores nacionales, los importó a Andorra y los vendió a los jugadores para eludir el IVA. lo que le reportaba un margen de beneficio ilegal.

El juez ha pedido ayuda a España para interrogar a los residentes allí, incluidos los futbolistas y siete personas o empresas que vendieron los relojes a la firma andorrana.

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