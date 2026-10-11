La compañía "Adidas" lanzó este domingo la tercera temporada de su campaña "Messi +10", en la que aparece la estrella argentina Lionel Messi y elige a los 10 mejores talentos emergentes del fútbol.

La cuenta de "Adidas Football" publicó en la plataforma "X" un video de la campaña y lo acompañó con el siguiente mensaje: "Un legado sobre el que construir. El próximo capítulo comienza aquí. Conozcan a las estrellas emergentes de Messi +10, temporada tres".

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Las elecciones de Messi incluyeron a 7 futbolistas y 3 futbolistas femeninas, y al frente de los jugadores se situó la prometedora estrella del Arsenal, el inglés Max Dowman, de 16 años.

También apareció en las elecciones de la leyenda argentina su compatriota Tomás Aranda, jugador de Boca Juniors, y Gilberto Mora, estrella del Tijuana mexicano, que se ha convertido en objeto de interés de muchos grandes de Europa, especialmente Barcelona y Real Madrid, según informes de prensa.

Los 10 jugadores fueron los siguientes:

Tomás Aranda (Argentina – Boca Juniors)

Can Uzun (Turquía – Eintracht Frankfurt)

Gilberto Mora (México – Tijuana)

Max Dowman (Inglaterra – Arsenal)

Xavier Jozou (Estados Unidos – Crystal Palace)

Jesús Rodríguez (España – Como)

Kees Smit (Países Bajos – AZ Alkmaar)

La jugadora Chloe Sarovi (Inglaterra – Chelsea)

La jugadora Giovana Waksman (Brasil – Olympique de Lyon)

La jugadora Lotta Friede (Alemania – Hamburgo)

La campaña arrancó en enero de 2025, cuando Messi dio consejos a 10 talentos emergentes, entre ellos Lamine Yamal, estrella del Barcelona, sobre cómo manejar la presión. Después llegó la segunda temporada en octubre de 2025, que incluyó nombres como Nico Paz, Rio Ngumoha y Andrey Santos.



