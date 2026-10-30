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FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Entre ellos un logro ligado a una estrella argelina: Hakimi firma 4 cifras históricas

Le Havre vs Paris Saint-Germain
Le Havre
Paris Saint-Germain
Ligue 1
A. Hakimi
Francia
Marruecos

Un león del Atlas brilla

El marroquí Achraf Hakimi escribió su nombre en los registros de la Ligue 1 tras ofrecer una actuación excepcional en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Le Havre por 5-1, en la novena jornada, logrando una serie de cifras llamativas al combinar la anotación de goles con su asistencia en una noche extraordinaria con la camiseta del conjunto parisino.

El brillo del capitán de la selección de Marruecos no se limitó a marcar tres goles y firmar el primer hat-trick de su carrera profesional, sino que también repartió dos asistencias, hasta elevar el total de sus contribuciones goleadoras a cinco en un solo partido, un logro que consigue por primera vez en su trayectoria con los clubes y con la selección marroquí.

Según el sitio "Erem News", Hakimi alcanzó cuatro cifras destacadas durante el encuentro. La primera, anotar cinco contribuciones goleadoras en un solo partido, tras participar de forma directa en todos los goles del Paris Saint-Germain, con un triplete y la asistencia en dos tantos, un balance excepcional para un jugador que ocupa la posición de lateral.

La segunda cifra consiste en marcar el primer hat-trick de su carrera profesional, después de perforar la portería del Le Havre en tres ocasiones, logrando un hito personal que no había alcanzado antes ni con los clubes en los que ha jugado ni con la selección marroquí.

Asimismo, Hakimi se convirtió en el primer defensa en marcar un triplete en la Ligue 1 desde abril de 2019, cuando el argelino Youcef Atal consiguió la misma hazaña con la camiseta del Niza.

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La estrella marroquí también recuperó un logro ausente entre los jugadores marroquíes en la competición desde el año 2016, al convertirse en el primer jugador marroquí en marcar un hat-trick en la Ligue 1 desde el triplete de Sofiane Boufal con la camiseta del Lille, añadiendo una nueva parada a su palmarés repleto de logros.

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