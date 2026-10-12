La incertidumbre rodea la situación de varios jugadores del Manchester United de cara al próximo partido de la Liga de Campeones de Europa, ante el Atlético de Madrid, después de su ausencia en los entrenamientos.

El equipo del entrenador Michael Carrick no ha logrado ninguna victoria en los últimos cuatro partidos de la Premier League, y su último triunfo fue ante el Sabah de Azerbaiyán en el estreno de la fase de liga de la Champions por 4-0.

El más reciente tropiezo del Manchester United llegó el pasado sábado con el empate 1-1 frente al Tottenham en Old Trafford y, pese a que los Spurs terminaron el partido con diez jugadores tras la expulsión de Rodrigo Bentancur, lograron igualar el marcador en el minuto 90+2.

Según Sky Sports, la incertidumbre rodea a los dos jugadores del Manchester United Luke Shaw y Kobbie Mainoo antes del enfrentamiento con el Atlético de Madrid.

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Ambos futbolistas se ausentaron del entrenamiento en Carrington antes del viaje del equipo a España para medirse a los rojiblancos. El United debe tomar una decisión sobre si los dos jugadores viajarán a la capital española.

También se perderán el partido contra el Atlético de Madrid Benjamin Sesko, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui, que se suman a Manuel Ugarte, ausente desde hace mucho tiempo.

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Sky Sports señaló que Matthijs de Ligt participó en una sesión de entrenamiento este lunes, ya que el defensor neerlandés continúa con su programa de recuperación de una lesión en la espalda que lo mantiene alejado de los terrenos de juego desde el pasado noviembre.

Un gran peligro amenaza al United ante el Atlético

Por su parte, el corresponsal de Sky Sports Danyal Khan comentó las ausencias del United antes del partido contra el Atlético y escribió en X: "La situación no es buena para el Manchester United, con la ausencia de Luke Shaw, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui en el entrenamiento de esta mañana".

Y explicó: "Teniendo en cuenta las zonas por las que el Atlético de Madrid prefiere atacar, la banda izquierda del United podría estar en gran peligro", y aseguró que "la carga será enorme para Rashford o Cunha para ayudar a quien juegue en la posición de lateral defensivo mañana (martes)", apoyándose en una estadística del sitio WhoScored que muestra lo que señaló y los porcentajes de ataque del Atlético por el centro o por las bandas.









Carlos Baleba busca registrar su primera titularidad con el United, después de que el jugador camerunés, fichado en verano por 70 millones de libras esterlinas procedente del Brighton, debutara ante el Tottenham el sábado.

El defensor Leny Yoro está previsto que acompañe al entrenador Michael Carrick en la conferencia de prensa que se celebrará en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, esta tarde.