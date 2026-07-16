Entre ellos hay dos estrellas árabes... Los porteros con más paradas en el Mundial 2026

El portero de Paraguay, Orlando Gil, lidera por ahora el ranking de porteros con más paradas en el Mundial 2026, con 23 intervenciones, según «Squawka».
El portero de Curazao, Eloy Room, y el suizo Gregor Kobel comparten el segundo puesto con 20 cada uno.
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El portugués Diogo Costa es cuarto con 19 paradas, y el caboverdiano Fozinha quinto con 18.
El saudí Mohammed Al-Owais, el holandés Bart Verbruggen y el noruego Orian Niland comparten el sexto puesto, con 16 paradas cada uno.
El iraní Alí Reza Piránvand y el marroquí Yassine Bounou cierran el top-10 con 15 paradas cada uno.
Clasificación de porteros con más paradas en el Mundial 2026:
1. Orlando Gil (Paraguay) — 23 paradas
2. Eloy Roem (Curazao) — 20 paradas
3. Gregor Kobel (Suiza) — 20 paradas
4. Diogo Costa (Portugal) — 19 paradas
5. Fozinha (Cabo Verde) — 18 paradas
6. Mohammed Al-Owais (Arabia Saudí) — 16 paradas
7. Bart Verbruggen (Países Bajos) — 16 paradas
8- Orian Niland (Noruega) — 16 paradas
9- Alireza Piranhvand (Irán) — 15 paradas
10- Yassine Bounou (Marruecos) — 15 paradas