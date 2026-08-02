El suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), afronta una crisis sin precedentes que podría amenazar sus aspiraciones de mantenerse al frente del organismo futbolístico más poderoso del mundo, tras el colapso de sus ambiciosos planes de inversión, que pretendían inyectar miles de millones de dólares en las competiciones de la federación, incluida la Copa del Mundo.

Y aunque Infantino tiene intención de presentarse a un cuarto mandato de cuatro años durante las reuniones de la Asamblea General de la FIFA previstas en Marruecos el próximo mes de marzo, y contaba con el apoyo de una abrumadora mayoría de los 211 miembros de la federación, el panorama ha empezado a cambiar de forma drástica.

Grietas en el muro del apoyo

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció abiertamente su pérdida de confianza en Infantino, mientras que la Confederación Asiática de Fútbol y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) dirigieron duras críticas a su estilo de liderazgo, al tiempo que se elevaron las voces que exigen su dimisión inmediata.

Infantino ocupa el cargo de presidente de la FIFA desde 2016, y fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023 sin apenas competencia, pero con el aumento de las críticas más severas podrían surgir rivales serios, sobre todo teniendo en cuenta que el plazo límite para presentar las candidaturas es el próximo 18 de noviembre.

Según la agencia de noticias alemana, hay cinco nombres candidatos a competir contra Infantino.

Aleksander Ceferin

El presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (58 años) es conocido por su carácter combativo, pues es un antiguo practicante de kárate. El abogado esloveno se presenta como la antítesis absoluta de Infantino, aunque defendió con fuerza la orientación comercial dentro de la UEFA.

Con el final de su mandato como presidente de la UEFA cada vez más cerca, y tras anunciar que no volverá a presentarse en 2027, Ceferin lideró una protesta europea contra su rival en la FIFA, y a comienzos de 2024 declaró: "Después de cierto tiempo, toda organización necesita sangre nueva".

Pero la pregunta que se plantea es: ¿se aplica también este principio a él mismo?

Nasser Al-Khelaifi

El catarí Nasser Al-Khelaifi (52 años), presidente de la Asociación de Clubes Europeos, no ha ocultado su apertura a la idea de celebrar la Copa del Mundo cada dos años, propuesta por Infantino en 2021, afirmando su disposición a debatirla.

Al-Khelaifi, que preside el club francés Paris Saint-Germain desde 2011 y es miembro del consejo de administración de la cadena deportiva y de entretenimiento beIN Sports, ocupa el cargo de miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y es un aliado cercano de Ceferin. Y pese a haber negado su deseo de asumir la presidencia de la FIFA, su amplia influencia lo convierte en un candidato potencial si las circunstancias cambian.

Mattias Grafström

Nacido de padre sueco y madre neerlandesa, fue campeón de Suiza juvenil de tenis de mesa.

Mattias Grafström (45 años) construyó su carrera profesional como directivo del fútbol, y fue nombrado oficialmente secretario general de la FIFA en 2024, en sustitución de la senegalesa Fatma Samoura.

Y pese a su gran cercanía con Infantino, informes de prensa señalaron que considera que la oportunidad se ha vuelto propicia para asumir el cargo más alto del mundo del balompié, sobre todo con el aumento de las críticas dirigidas a su actual presidente.

Victor Montagliani

Acogió en su territorio la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Victor Montagliani (60 años) nació en la ciudad canadiense de Vancouver, y asumió la presidencia de la Federación Canadiense de Fútbol en 2012.

Tras la detención del entonces presidente de la Concacaf, Jeffrey Webb, en un escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA en 2015, se presentó la oportunidad para Montagliani, entre cuyos allegados figura la leyenda del banquillo Carlo Ancelotti, de convertirse en presidente de la confederación continental desde 2016.

Y lo más importante es que la Concacaf, bajo el liderazgo de Montagliani, anunció su rechazo por unanimidad de los miembros a los planes de inversión de Infantino, lo que lo sitúa en una posición de oposición declarada.

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa (60 años) ya libró una batalla electoral contra Infantino en 2016, y perdió por un estrecho margen en las elecciones a la presidencia de la FIFA, pese a enfrentarse a acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos.

El dirigente bareiní preside la Confederación Asiática de Fútbol, que por su parte rechazó los planes de inversión de Infantino y subrayó la necesidad del diálogo colectivo y el respeto al liderazgo existente, lo que lo convierte en un candidato potencial para volver a la competición de nuevo.