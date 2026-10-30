La revista francesa "France Football" reveló, la tarde de este viernes, los detalles de la carrera por el Balón de Oro, galardón que conquistó la estrella del Bayern Múnich, Harry Kane, el pasado lunes en la capital británica, Londres.
El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, obtuvo el primer puesto en la votación de los periodistas de 13 países, dentro de la carrera por el Balón de Oro de 2026.
La lista de países que otorgaron a Yamal su voto en el primer puesto incluyó a 3 países árabes: Argelia, Túnez y Jordania.
La lista completa abarcó a Albania, Argelia, Burkina Faso, Cabo Verde, Honduras, Jordania, Macedonia del Norte, México, Gales, Portugal, Suiza, Túnez y Turquía.
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El delantero inglés Harry Kane sumó 1.055 puntos, situándose al frente de la carrera con una ventaja de apenas 28 puntos sobre el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, segundo clasificado con 1.027 puntos, según los resultados finales de la votación.
El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se ubicó en el tercer puesto con 881 puntos, seguido de su compatriota Rodri con 726 puntos, y luego el argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, con 612 puntos.
El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, ocupó el sexto puesto con 541 puntos, seguido de su compañero, el francés Ousmane Dembélé, con 418 puntos, y después el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, con 378 puntos.
El francés Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, se situó en el noveno puesto con 296 puntos, mientras que el español Fabián Ruiz, jugador del París Saint-Germain, quedó décimo con 201 puntos.
Kane encabezó la clasificación tras una temporada excepcional, en la que marcó 73 goles con el club y la selección, mientras que Mbappé brilló con el Real Madrid y Yamal continuó confirmando su lugar entre los talentos más destacados del fútbol mundial.
Kvaratskhelia también desempeñó un papel destacado en la conquista de la Liga de Campeones por parte del París Saint-Germain, mientras que Haaland prolongó su esplendor con el Manchester City y Olise ofreció una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich.
En la votación del Balón de Oro participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga al primer clasificado 15 puntos, y luego 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.