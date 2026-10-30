¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Entre ellos, 3 votos árabes: 13 países presentaron el Balón de Oro a Yamal

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Barcelona vs Aston Villa
Aston Villa
Liga de Campeones
L. Yamal
España
Inglaterra
Argelia
Túnez
Jordania

El astro español se situó tercero por detrás de Kane y Mbappé

Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes

La revista francesa "France Football" reveló, la tarde de este viernes, los detalles de la carrera por el Balón de Oro, galardón que conquistó la estrella del Bayern Múnich, Harry Kane, el pasado lunes en la capital británica, Londres.

El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, obtuvo el primer puesto en la votación de los periodistas de 13 países, dentro de la carrera por el Balón de Oro de 2026.

La lista de países que otorgaron a Yamal su voto en el primer puesto incluyó a 3 países árabes: Argelia, Túnez y Jordania.

La lista completa abarcó a Albania, Argelia, Burkina Faso, Cabo Verde, Honduras, Jordania, Macedonia del Norte, México, Gales, Portugal, Suiza, Túnez y Turquía.

Próximos partidos
BAR

BAR

Primera División

31 oct 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Liga de Campeones

03 nov 2026

AVL

AVL

Lee también

En la prensa catalana: Ancelotti vuelve a castigar al Barcelona

En vídeo: Diomande realiza "trucos diabólicos" con el Real Madrid

El delantero inglés Harry Kane sumó 1.055 puntos, situándose al frente de la carrera con una ventaja de apenas 28 puntos sobre el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, segundo clasificado con 1.027 puntos, según los resultados finales de la votación.

El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se ubicó en el tercer puesto con 881 puntos, seguido de su compatriota Rodri con 726 puntos, y luego el argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, con 612 puntos.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, ocupó el sexto puesto con 541 puntos, seguido de su compañero, el francés Ousmane Dembélé, con 418 puntos, y después el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, con 378 puntos.

El francés Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, se situó en el noveno puesto con 296 puntos, mientras que el español Fabián Ruiz, jugador del París Saint-Germain, quedó décimo con 201 puntos.

Kane encabezó la clasificación tras una temporada excepcional, en la que marcó 73 goles con el club y la selección, mientras que Mbappé brilló con el Real Madrid y Yamal continuó confirmando su lugar entre los talentos más destacados del fútbol mundial.

Kvaratskhelia también desempeñó un papel destacado en la conquista de la Liga de Campeones por parte del París Saint-Germain, mientras que Haaland prolongó su esplendor con el Manchester City y Olise ofreció una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich.

En la votación del Balón de Oro participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga al primer clasificado 15 puntos, y luego 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google