Un informe internacional de supervisión ha revelado la detección de siete casos posiblemente relacionados con la manipulación de resultados en partidos de la Copa del Mundo masculina de 2026, a causa de irregularidades sospechosas en las apuestas, unas conclusiones que contradicen directamente lo anunciado por la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA.

El Grupo de Copenhague, una red internacional independiente dedicada a la vigilancia y la lucha contra la manipulación en las competiciones deportivas, emitió siete alertas tras un proceso de seguimiento que abarcó 104 partidos del torneo.

El informe completo aún no se ha publicado, pero el Consejo de Europa emitió un resumen de sus conclusiones y, según el diario "The Athletic", los casos más destacados que despertaron sospechas durante el torneo son:

1 - La tarjeta roja que recibió el sudafricano Themba Zwane en el minuto 84 del partido inaugural de su selección ante México.

2 - Apuestas por valor de 4,8 millones de dólares (3,6 millones de libras esterlinas) reunidas por la plataforma estadounidense de predicciones basada en criptomonedas "Polymarket" sobre que España no ganaría a Cabo Verde, partido que terminó con empate sin goles en la fase de grupos.

3 - El retraso de tres minutos y medio de la tecnología del videoarbitraje "VAR" antes de anular un gol marcado por el español Ferran Torres en el partido ganado por 4-0 ante Arabia Saudí.

El informe también reveló detalles llamativos relacionados con el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun. El 2 de julio, el mismo día en que el jugador fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, la plataforma "Polymarket" abrió un mercado de apuestas sobre la pregunta: "¿Jugará Balogun contra Bélgica?".

El comité de disciplina de la FIFA no confirmó la posibilidad de que participara, tras suspender su sanción, hasta el 5 de julio. El informe de Copenhague señaló que no se abrieron mercados similares para ninguno de los otros 14 jugadores que recibieron tarjetas rojas en el torneo, a ninguno de los cuales se les levantó la sanción.

El grupo, que opera en virtud del Convenio de Macolin del Consejo de Europa contra la manipulación de los resultados de los partidos, indicó que envió una solicitud formal a la FIFA para obtener una aclaración por escrito sobre el caso de Balogun. Por su parte, el diario "The Athletic" se puso en contacto con la FIFA y con "Polymarket" para recabar comentarios, sin obtener respuesta hasta el momento.

Contradicción en las conclusiones

Las conclusiones del Grupo de Copenhague resultaron impactantes, ya que se publicaron apenas un día después de que el grupo de trabajo de integridad de la FIFA anunciara el martes que "no se había detectado ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación en ningún partido" a lo largo del torneo, teniendo en cuenta que tanto el grupo como el Consejo de Europa participan como miembros independientes en ese mismo grupo de trabajo, constituido en 2019.

En cambio, el Grupo de Copenhague anunció el miércoles que había detectado siete "alertas amarillas". Según su propia definición, la alerta amarilla se activa cuando existen "múltiples indicios de irregularidades", que pueden incluir fluctuaciones injustificadas en las probabilidades de victoria o rumores en las redes sociales.

El grupo aplica un sistema de cuatro niveles: verde "normal", amarillo "alerta baja", naranja "alerta alta" y rojo "máximo nivel de riesgo".

En este contexto, Christian Kalb, experto en la industria de las apuestas que ha colaborado anteriormente con el Grupo de Copenhague, afirmó, en declaraciones a "The Athletic", que estas alertas no significan necesariamente que exista manipulación.

Kalb explicó: "Estas alertas pueden interpretarse por comportamientos inusuales como el cambio de probabilidades o la cobertura de liquidez. El volumen de apuestas en la Copa del Mundo es enorme, y cada partido representa miles de millones de libras, lo que hace difícil extraer conclusiones tajantes".

Y añadió: "El principal problema reside en el conflicto de intereses y la información privilegiada. Las casas de apuestas tradicionales pueden utilizar mercados de predicción como Polymarket para cubrirse frente a los riesgos cuando todo el mundo apuesta por el favorito, empleando el resultado de su no victoria como una especie de seguro para reducir las pérdidas".

El informe indicó que el grupo puso 15 partidos bajo estricta vigilancia, especialmente en la última jornada de la fase de grupos, y analizó 12 casos controvertidos.

El grupo estimó el volumen total de apuestas sobre el torneo en unos 240.000 millones de dólares, es decir, casi el doble del volumen de apuestas en el Mundial de Catar 2022.