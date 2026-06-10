Entre el miedo y la esperanza... Los detalles del plan que el Barcelona no quiere revelar

La Copa del Mundo 2026 empieza mañana jueves. España debutará el lunes ante Cabo Verde en el grupo H, y la gran incógnita es cuándo estará listo Lamine Yamal para sumarse a “La Roja”.

La Roja debutará el lunes ante Cabo Verde en el Grupo H, donde también están Arabia Saudí y Uruguay, y todo indica que su presencia se contará en minutos.

Según el programa «Què T'hi Jugues!» de SER Catalunya, el jugador se siente bien, está motivado y avanza en su rehabilitación. Tras las duras semanas que ha vivido desde que se lesionó los tendones de la rodilla al final de la temporada 2025-2026, ahora ve «un rayo de esperanza al final del túnel».

La lesión en el isquiotibial que sufrió en abril fue un calvario: «Temía que fuera grave y perderme el Mundial», admitió.

El parte médico confirmó que el ligamento estaba intacto, lo que le permitió respirar aliviado y empezar de inmediato la recuperación con el equipo médico. Desde entonces, Barcelona y la Federación coordinan su recuperación, supervisada por el fisioterapeuta de la selección, Fernando Galán, también asesor externo del club.

En Madrid, el seleccionador Luis de la Fuente mantiene la cautela, como reconoció en su última rueda de prensa: «Si todo va bien, Lamine podría estar listo para el 15 de junio, pero eso no garantiza que juegue; lo valoraremos entonces». Sus palabras muestran el equilibrio entre la necesidad de España de contar con él y el temor del Barça a una recaída.

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Por ello, el club ha fijado, según «AS», dos pautas claras: no alinearlo de inicio y limitarle a 15 minutos ante Cabo Verde y entre 45 y 65 ante Arabia Saudí. Otros informes coinciden: el Barça «pide que juegue un máximo de 15 minutos el 15 de junio ante Cabo Verde y luego entre 45 y 60 minutos contra Arabia Saudí el 21».

El plan es claro: una prueba breve ante Cabo Verde, mayor protagonismo contra Arabia Saudí y plena forma para el decisivo duelo con Uruguay el 27 de junio. Incluso hay informes federativos que mencionan un acuerdo preliminar para que no juegue los dos primeros partidos y esté listo para el tercero.

El propio Yamal, impaciente por probar su pierna, acepta que unos minutos ante Cabo Verde pueden bastar para recuperar confianza. Mientras el Mundial arranca el jueves en tres países, España aguarda el regreso de su joven estrella, no como un salvador inicial, sino como una carta preparada con calma para la fase eliminatoria.