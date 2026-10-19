En una escena que resume el contraste descarnado que vive actualmente el fútbol español, el Barcelona entra en el Clásico cargado de optimismo y confianza tras las victorias amplias y el rendimiento sostenido en todas las competiciones, mientras el Real Madrid se hunde en una espiral de tensión e ira, con el regreso del portugués José Mourinho al banquillo y la escalada de una guerra abierta contra el sistema arbitral.

En medio de este clima cargado, el célebre programa "El Chiringuito" reveló un nombre que podría ser el protagonista de la próxima escena, al asegurar que el árbitro Javier Alberola Rojas es el gran candidato a dirigir el enfrentamiento más esperado de España.

Pero el anuncio de su nombre desató una tormenta en las redes sociales, después de que los usuarios volvieran a difundir un vídeo de archivo bochornoso del árbitro procedente de su pasado televisivo.

De estrella de la telerrealidad a árbitro internacional

Alberola Rojas es hoy uno de los árbitros más conocidos de Primera División, pero pocos sabían que un día fue estrella del legendario programa de citas "Next", en el canal Atresmedia, el programa que ayudaba a la gente a encontrar pareja.

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Los aficionados desenterraron un impagable vídeo de presentación de un minuto y veinte segundos en el que aparece "Javi", como se presentó entonces, con solo diecinueve años, estudiante y monitor deportivo, pronunciando su célebre frase que se ha convertido en tendencia: "Hoy tengo cinco chicas para mí solo, ¿no os da envidia?".

¡Qué cambio! Aquel joven que buscaba pareja ante las cámaras tiene hoy treinta y cinco años, ha dirigido 168 partidos en LaLiga y se prepara para su mayor cita en 2026 tras su ascenso del grupo segundo al grupo primero en la clasificación de árbitros de la UEFA.

Una batalla por su salud y el "padrinazgo" de Arminio

Su trayectoria nunca fue fácil: en agosto de 2022, durante la pretemporada, estuvo a punto de retirarse definitivamente del arbitraje por un grave problema de salud consistente en la obstrucción de dos venas cerca de la clavícula, que requirió que pasara por dos operaciones quirúrgicas que lo alejaron de los campos hasta el 14 de diciembre, para regresar oficialmente el 22 de diciembre de 2022 por la vía de la Copa del Rey en el partido entre el Caceranio y el Girona, y después en LaLiga el 30 de diciembre entre el Getafe y el Mallorca.

Y según el diario "Mundo Deportivo", este ascenso cuenta con el padrinazgo honorífico del fallecido Victoriano Sánchez Arminio, expresidente del Comité Técnico de Árbitros, quien vio en él desde muy pronto a uno de los árbitros jóvenes con más talento de España, hasta el punto de elegirlo para asistir al prestigioso curso UEFA CORE en abril de 2018, cuando tenía solo veintiséis años.

La respuesta al caso Negreira

El nombre del árbitro Javier Alberola Rojas quedó vinculado al caso Negreira, después de que figurara en la lista de árbitros que recibieron cursos de formación de una empresa propiedad de Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Y en relación con el artículo publicado el 15 de agosto de 2026 con el título "Seis de los árbitros de Negreira siguen en el arbitraje español", en el sitio "OKDiario", Alberola Rojas ejerció su derecho de réplica conforme a la ley.

El árbitro español explicó, a través del mismo medio: "No pagué 25.000 euros al hijo de Negreira, sino que pagué una cantidad total de solo 7.500 euros por cursos de formación, mediante facturas oficiales y declaradas".

El escándalo del partido Al Ahly-Pyramids

La polémica española no fue la única de su carrera, ya que el propio árbitro provocó una gran controversia en Egipto tras dirigir el partido entre el Al Ahly y el Pyramids el 12 de julio de 2024, en la jornada 14 de la Liga egipcia, que terminó 3-2 para el Al Ahly, después de señalar un polémico penalti a favor de Hussein El Shahat en una disputa de balón con Mohamed Hamdi, del que Wessam Abou Ali marcó el segundo gol.

Y el excolegiado egipcio Mohamed Adel dijo en declaraciones televisivas en aquel momento: "Esta jugada no es penalti en absoluto, según reconocen los analistas del comité de arbitraje de la FIFA", al considerar que la elección de un árbitro español no estaba justificada, especialmente porque el entrenador del Al Ahly en ese momento, José Riveiro, era de su mismo país, algo que vuelve a colocar al joven árbitro bajo la lupa de la presión antes de que haga sonar el silbato en el partido más importante de su carrera.



