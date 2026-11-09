El calendario de la Liga Roshan saudí de la presente temporada ha generado un estado de polémica entre periodistas y críticos deportivos, después de que se dividieran las opiniones sobre la forma en que la liga ha manejado la saturación de partidos y el aplazamiento de varios encuentros, entre quienes consideraron que la nueva programación es una solución adecuada a las exigencias de la etapa, y quienes vieron que ha dejado al descubierto un retraso en la toma de decisiones y la ausencia de una planificación alternativa.

Durante un debate en el programa "Nadina", surgieron puntos de vista divergentes sobre el trabajo de la dirección de competiciones, especialmente tras el aplazamiento de varios partidos del Al-Hilal, el Al-Ittihad, el Al-Ahli y el Al-Nassr, y la consiguiente saturación del calendario durante el próximo periodo, además de las objeciones de algunos clubes a las fechas de los partidos.

Hamad Al-Sunaie defiende a la dirección de competiciones

Hamad Al-Sunaie defendió el trabajo de la dirección de competiciones, asegurando que la presente temporada es una de las que más periodos de descanso han tenido los clubes, y elogiando el hecho de recabar las opiniones de los clubes antes de aprobar la programación. Explicó que disputar partidos consecutivos en una sola semana dentro de la competición de liga es mejor que repartir la carga entre distintos torneos.

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Al-Sunaie también rechazó las críticas relativas al cambio del orden de las jornadas, al considerar que lo que ha hecho la dirección de competiciones representa la solución óptima para las circunstancias actuales, y advirtiendo de que aplazar el clásico hasta el final de la temporada podría hacerle perder parte de su fuerza e importancia competitiva.

Al-Sunaie citó un caso anterior que enfrentó al Al-Ittihad y al Al-Hilal, explicando que ambos equipos disputaron los partidos de ida y vuelta en un intervalo de tiempo cercano, pero recalcó que ambos encuentros se celebraron efectivamente, y no como se había dicho acerca de que el partido de ida no se hubiera disputado.

Mutaib Al-Hazaa critica el retraso en las decisiones

En contraste, Mutaib Al-Hazaa criticó la forma de gestionar el asunto de la programación, al considerar que el retraso en la toma de decisiones revela la existencia de una crisis y la falta de un plan alternativo para hacer frente a los imprevistos. Señaló que el aplazamiento de los partidos del Al-Hilal, el Al-Ittihad, el Al-Ahli y el Al-Nassr provocó un aumento de la carga sobre los equipos durante el próximo periodo.

Al-Hazaa se preguntó hasta qué punto los clubes están satisfechos con las nuevas fechas, mientras que Abdulrahman Al-Humaidi aclaró que solo tres clubes presentaron objeciones, antes de abrir el debate sobre el momento de disputar los encuentros aplazados y la posibilidad de encontrar otras soluciones.

División sobre el impacto del calendario en la competición

Por su parte, Badr Al-Saqri consideró que la liga se benefició del aplazamiento de la Copa de Asia, al estimar que las declaraciones de Mohammed Al-Kahl sobre haber cumplido el 90% de las peticiones de los clubes representan un indicador positivo, siempre que la respuesta a estas demandas no afecte a la justicia de la competición entre los equipos.

En cuanto a Ahmed Al-Harbi, advirtió de que algunos clubes podrían verse perjudicados a nivel deportivo debido a la densidad de partidos, especialmente los equipos que buscan corregir su situación durante el mercado de fichajes invernal, recalcando que el papel de la liga y de la federación no consiste en contentar a todos los clubes.

En un contexto relacionado, Abdulrahman Al-Humaidi reveló que la objeción del Al-Nassr y el Al-Qadsiah a la programación estuvo ligada a la petición de tener en cuenta las celebraciones y los ritos religiosos a la hora de fijar las fechas de los partidos, si bien la dirección de competiciones rechazó ambas peticiones y se mantuvo firme en el calendario anunciado.

Por su parte, Mohammed Al-Nasser afirmó que es difícil alcanzar una satisfacción plena de todos los clubes respecto a la programación, pero recalcó la importancia de la equidad a la hora de escuchar sus demandas y de aprovechar los informes de recuperación, al considerar que tener en cuenta los aspectos físicos de los jugadores repercutirá positivamente en el nivel deportivo y en la calidad de la competición.