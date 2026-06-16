Entre críticas y elogios, Al-Owais, el muro saudí, encendió la noche del Mundial

Tras el 1-1 contra Uruguay en la primera jornada del Grupo 8 del Mundial 2026, las reacciones al brillante partido de Mohammed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, fueron diversas.

La mayoría lo elogió: detuvo nueve disparos, cuatro dentro del área, y sus paradas mantuvieron a Arabia Saudí en juego. que mantuvieron a la selección saudí en el partido hasta el final.

Muchos lo describieron como «el muro saudí» y lo señalaron como clave para que la selección verde sumara un valioso punto ante una de las potencias sudamericanas.

Sus números reflejan la presión constante a la que hizo frente, sobre todo en una segunda parte de dominio charrúa.

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Aun así, mantuvo la concentración y detuvo varios balones difíciles, como el disparo de Ogarti que golpeó el poste y el peligroso intento de Federico Valverde, que despejó con rapidez.

Aun así, recibió críticas: algunos culparon al portero del gol encajado en el 80’, tras un rebote que Maximiliano Araújo aprovechó dentro del área. A su juicio, su acción podría haber sido más precisa dada la importancia del momento y su efecto en el marcador.

Pese a ello, la mayoría coincidió en que Al-Owais fue la figura del partido, no solo por sus múltiples intervenciones, sino por su acierto en momentos clave que mantuvieron a Uruguay sin marcar. Su actuación devolvió la confianza a la selección saudí y demostró que el equipo cuenta con un portero capaz de marcar la diferencia en los escenarios más importantes.

Entre los elogios que lo llaman héroe y las críticas por el gol encajado, Al-Owais terminó el partido en el ojo de la tormenta, pero la mayoría coincidió en que fue clave para que Arabia Saudí mantuviera vivo el encuentro hasta el final. Su actuación mundialista quedará en la memoria de los aficionados por mucho tiempo.