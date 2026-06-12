Entre cifras fantásticas y la realidad, el inicio del Mundial desmiente a Infantino

La FIFA ha recibido duras críticas en las primeras horas del Mundial 2026. Las imágenes del Corea del Sur-República Checa mostraron numerosos asientos vacíos, pese a las anteriores afirmaciones de una demanda sin precedentes de entradas.

Estas imágenes surgieron menos de 24 horas después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hablara de una demanda histórica de entradas y afirmara que el torneo había recibido alrededor de 500 millones de solicitudes de reserva, cifra que, según el responsable suizo, superaba en diez veces las registradas en ediciones anteriores.

Pese a las cifras oficiales, los asientos vacíos fueron evidentes.

El segundo partido se jugó en Guadalajara, con 44 985 asistentes de 45 664 localidades.

Sin embargo, las imágenes de televisión mostraron amplias zonas de asientos vacíos, sobre todo en los espacios reservados a autoridades, lo que generó dudas sobre la precisión de las cifras y la verdadera afluencia a algunos partidos de la primera fase.

Según el diario «Daily Mail», la polémica crece al recordar que el partido se jugó en una ciudad de más de 5,6 millones de habitantes, mientras las cifras oficiales aseguraban que los asientos vacíos eran solo unos pocos cientos.

Continúa la crisis de los precios de las entradas

Los precios de las entradas se han convertido en uno de los principales retos para la FIFA desde el inicio del torneo, tras las quejas de varios aficionados por su elevado coste, incluso en partidos con poca demanda.

Pese a la supuesta alta demanda, en los últimos meses la FIFA ha rebajado los precios de varios partidos para impulsar la asistencia en Estados Unidos, Canadá y México.

Aún así, siguen a la venta miles de entradas a través de las plataformas oficiales de reventa, incluso para choques destacados como el Estados Unidos-Paraguay de la primera jornada.

Infantino: «Hemos recibido 500 millones de solicitudes».

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió la política de venta al señalar un interés sin precedentes.

Infantino afirmó que la FIFA recibió 500 millones de solicitudes para adquirir entradas para los partidos del Mundial de 2026, frente a los apenas 50 millones de solicitudes registradas en las dos ediciones anteriores juntas, y consideró que el volumen actual de demanda supera en diez veces todas las cifras históricas anteriores.

En lo deportivo, Corea del Sur remontó y venció 2-1 a la República Checa, obteniendo sus primeros tres puntos.