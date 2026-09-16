El incidente de las camisetas de apoyo a la ciudad de Ceuta antes del partido entre el Elche y el Real Madrid sigue generando polémica, mientras que informes periodísticos han revelado el motivo que llevó a Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté, el trío del conjunto blanco, a ocultar el mensaje que aparecía en las camisetas que los jugadores del equipo vistieron antes del encuentro.

Según el diario español "El Mundo", el trío decidió doblar las camisetas por la zona del mensaje, para que no se viera el lema escrito en ellas, con la intención de evitar posibles reacciones negativas en Marruecos, especialmente porque el asunto tiene una sensibilidad política entre Marruecos y España.

Los jugadores del Real Madrid habían recibido las camisetas que llevaban la frase "Todos somos caballas. Ceuta y los Caballeros de la Mar", elaboradas por la asociación de empresarios de Valencia dentro de una iniciativa que incluyó los partidos del Villarreal, el Levante, el Elche y el Valencia.

Sensibilidad marroquí

Mbappé, Vinicius y Konaté consideraron que el mensaje que aparecía en la camiseta podía tener una connotación política, y por ello prefirieron no mostrarlo ni adoptar una postura respecto a un asunto extremadamente sensible en Marruecos.

El diario señaló que la decisión de los jugadores llegó tan solo un día después de la polémica que suscitó el marroquí Abdessamad Ezzalzouli, jugador del Real Betis, por su participación en la misma iniciativa.

La crisis de Ezzalzouli

Durante el partido entre el Villarreal y el Real Betis, los jugadores del conjunto andaluz participaron en la iniciativa y aparecieron sobre el terreno de juego vistiendo camisetas de apoyo a Ceuta, y Ezzalzouli, jugador de la selección marroquí, estaba entre ellos.

Posteriormente, el jugador fue objeto de amplias críticas y ataques a través de las redes sociales por parte de marroquíes, lo que le llevó a eliminar sus publicaciones relacionadas con la iniciativa, antes de salir a defender su postura.

Ezzalzouli aclaró que la camiseta tenía "un carácter social en apoyo a los habitantes y vecinos de la ciudad", negando que la iniciativa tuviera objetivos políticos o que supusiera ofensa alguna hacia Marruecos.

Repercusión dentro del Real Madrid

El diario "El Mundo" indicó que las repercusiones del caso Ezzalzouli llegaron al vestuario del Real Madrid, especialmente porque Brahim Díaz juega con el jugador del Real Betis en la selección marroquí, mientras que Achraf Hakimi, capitán de la selección marroquí y uno de los allegados a Mbappé, está vinculado al asunto de forma indirecta.

El Real Madrid había aceptado la iniciativa del Elche y puso las camisetas a disposición de sus jugadores tras finalizar los ejercicios de calentamiento, antes de que cada jugador decidiera de forma individual si vestiría la camiseta y cómo mostrarla.

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