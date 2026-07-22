Una periodista argentina reveló que el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, protagonizó un destacado gesto humanitario hacia el portero caboverdiano Vozinha y su familia antes de la final del Mundial 2026.

Tras un recorrido maratónico en el Mundial durante las rondas eliminatorias, la selección de Argentina falló en la conquista del título de la Copa del Mundo en favor de España, que derrotó a los compañeros de Messi por un gol a cero el pasado domingo, para cosechar su segunda estrella.

Según la periodista argentina Yanina Latorre, Messi se encargó personalmente de proporcionar entradas gratuitas a varias personas que no podían costear la asistencia al partido final, para que tuvieran la oportunidad de seguir el evento desde las gradas.

Añadió que la iniciativa incluyó también a 4 miembros de la familia de Vozinha, después de que Messi indicara a sus representantes que consiguieran entradas gratuitas para que asistieran a la final.

Messi ya se había enfrentado a Vozinha en los dieciseisavos de final del torneo, cuando lideró a la selección de Argentina en la victoria sobre Cabo Verde por 3-2, en un partido en el que el veterano portero acaparó las miradas con destacadas paradas que estuvieron a punto de privar al campeón del mundo de la clasificación.

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