El delantero egipcio Hamza Abdelkarim pasó a entrenar con el Barcelona Atlètic, el equipo filial del Barcelona, de cara al duelo ante el Utebo mañana sábado, después de haber disputado solo 12 minutos con el primer equipo, según el diario "Sport" catalán.

El periódico describió la decisión como "un resultado que era previsible por razones evidentes", tras un debate interno en el club sobre la necesidad de que el jugador acumule más minutos de juego, después de haber participado solo en dos periodos breves con el primer equipo.

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Y añadió "Sport" que la decisión llegó en consonancia con el deseo del propio jugador de dar prioridad a participar en los partidos, al margen del equipo. El diario consideró que Hamza, de 18 años, es realista y tiene las ideas muy claras, pues aunque su sueño es triunfar en el Spotify Camp Nou, es consciente de que lo que necesita ahora es jugar.

La decisión se retrasó porque Flick quiso esperar a que se aclarara la situación de la posición de delantero puro, tras el fracaso en el fichaje de su primera opción, Julián Álvarez, al negarse el Atlético de Madrid a venderlo.

El Barcelona fichó a Gabriel Jesus, pero el cuerpo técnico quiso asegurarse de su estado físico después de su historial con las lesiones. Mientras tanto, Raphinha ocupó la posición de punta y logró resultados asombrosos, hasta el punto de sorprender al cuerpo técnico y a la dirección deportiva.

"Una opción adicional"

Según el diario catalán, Hamza era para Flick una opción adicional, que contaba con su interés por sus características como delantero puro dentro del área. Y tras la lesión de Raphinha, el internacional egipcio siguió entrenando con el primer equipo.

Pero el regreso de Raphinha a los entrenamientos colocó a Flick ante una abundancia de opciones ofensivas. Probó a Dani Olmo en la posición de falso delantero, en Estambul, y el experimento funcionó; además, tiene la opción de poner a Anthony Gordon arriba, con lo que la opción de Hamza se aleja.

Considera "Sport" que jugar con el filial, manteniéndose dentro del ambiente del primer equipo, es la mejor solución para todas las partes. Hamza obtendrá los minutos que necesita, mientras que el filial recibirá lo que describió como un "refuerzo de lujo".

Pero el periódico subrayó que la decisión de dejarlo fuera no es definitiva, ya que Flick puede convocar al jugador para los partidos que considere oportunos, y las primeras rondas de la Copa del Rey son su gran oportunidad.

Resulta paradójico que Hamza no haya disputado ningún partido oficial con el Barcelona Atlètic hasta ahora, ya que pasó directamente del equipo juvenil al primer equipo. Y es el refuerzo más destacado para el equipo del entrenador Juliano Belletti, que buscará mañana su quinta victoria consecutiva.



