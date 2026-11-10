Un informe periodístico asegura que los jueces han pedido a un exastro español, cuyo nombre estuvo ligado a los últimos partidos del argentino Lionel Messi con el Barcelona, que prepare su ingreso en prisión por un delito de abuso sexual durante los próximos días.

Según el diario "AS", la Sección Tercera de la Audiencia de Almería ha solicitado al equipo de defensa del exjugador del Celta de Vigo, Santi Mina, que presente sus alegaciones sobre la ejecución de la sentencia en un plazo de diez días.

Mina será encarcelado durante cuatro años por el delito de abuso sexual ocurrido en 2017 y que el Tribunal Supremo declaró firme.

Según la resolución dictada por la Audiencia de Almería, los jueces conceden a la representación legal del condenado este margen para "presentar las alegaciones relativas a la ejecución de su pena en el mismo documento".

Dado que la condena supera los dos años de prisión, la suspensión ordinaria no es posible, por lo que el siguiente paso judicial, una vez completado este trámite, será dictar la orden de ingreso voluntario del jugador en el centro penitenciario que elija.

La Audiencia de Almería exige al futbolista gallego que se pronuncie sobre el grado de su cumplimiento de la "prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante doce años".

Asimismo, reprende a Santi Mina y le advierte de que podría "cometer un delito de quebrantamiento de condena en caso de incumplimiento" de estas restricciones.

La resolución del tribunal también otorga a la Fiscalía la oportunidad de exponer su postura sobre cómo abonar la cantidad de la responsabilidad civil de 25.000 euros impuesta al jugador como indemnización por los daños morales. Además, la sentencia del tribunal ratifica la absolución de su compañero de equipo, el jugador David Goldar.

Este proceso de ejecución comienza después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmara el pasado septiembre la sentencia dictada contra Mina por el abuso sexual a una mujer en las primeras horas del 16 de junio de 2017 en una furgoneta estacionada cerca de una discoteca en Mojácar (Almería).

Un amargo adiós de Messi con el Barcelona

El nombre de Santi Mina quedó ligado al amargo adiós de Messi al Barcelona, ya que puso fin a la etapa de "la Pulga" en el Barça con una dolorosa derrota.

Messi disputó su último partido con la camiseta del Barcelona el 16 de mayo de 2021 ante el Celta de Vigo en LaLiga.

El Barcelona cayó de forma sorprendente ante su visitante, el Celta de Vigo (1-2), en el partido que enfrentó a ambos en el Camp Nou, dentro de la jornada 37 de LaLiga.

La leyenda argentina Lionel Messi marcó el gol que adelantaba al Barça en el minuto 28, pero Santi Mina igualó el marcador para los visitantes solo 10 minutos después, antes de que Mina añadiera el segundo gol en el minuto 89, esfumándose así el sueño del Blaugrana de conquistar el título de LaLiga por segunda temporada consecutiva.

Rechazados los 29 motivos de recurso de la defensa

El Tribunal Supremo rechazó por completo los veintinueve motivos de recurso de la defensa y señaló que el acusado actuó "aprovechando el espacio reducido y extraño" para la víctima, y "que bloqueaba la única salida y ella se encontraba en estado de shock".

La sentencia del Tribunal Supremo confirmó la existencia de un primer ataque "sorpresivo", lo que de por sí evidencia la ausencia de consentimiento, seguido de un segundo ataque ejecutado expresamente "pese a la falta de consentimiento de la víctima".

Los jueces descartaron la existencia de cualquier tipo de error respecto a la voluntad de la mujer, y afirmaron que el hecho de que el deportista cesara en su acción cuando la joven se lo pidió "acredita el momento en que concluyó el acto y explica por qué el tribunal descartó el uso de violencia o intimidación; no prueba que la víctima hubiera consentido previamente ni que el acusado creyera que ella había consentido".

La resolución recogía que la mujer "sufre una intensa ansiedad y síntomas depresivos relacionados con los hechos, que su vida cotidiana se ha visto gravemente afectada y que padece un trastorno de estrés postraumático crónico".

El Tribunal Supremo también rechazó el recurso presentado por el equipo legal de la víctima, que solicitaba una pena de ocho años de prisión para el jugador por el delito de abuso sexual.

Los jueces desestimaron esta petición al considerar que el relato del tribunal de primera instancia no describía el uso por parte de Mina de "violencia coercitiva" para forzar a la joven.

Cabe recordar que Mina formó parte de distintas selecciones de España, desde las categorías inferiores hasta la sub-21, pero nunca vistió la camiseta de la selección absoluta.