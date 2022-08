Entradas para Universidad de Chile vs. Universidad Católica en el Clásico 195: cómo comprar y precios

El Nacional lucirá su mejor cara: casi 30 mil espectadores se harán presentes en el coloso, que vuelve tras los arreglos por Santiago 2023.

En Puntoticket se pueden canjear y comprar las entradas que dispuso la Universidad de Chile para el Clásico 195 a jugarse este sábado 27 de agosto en la reapertura del Estadio Nacional.

Formación de la U - El XI de la UC

Primero, los abonados de la U entran en su período preferente de canje (del míércoles 24 al jueves 25, de 18:00 a 18:00), y luego se procederá a la venta general para los interesados del León, puesto que no fue habilitada la presencia de hinchas de Católica en Ñuñoa.

Y si bien en el CDA son conscientes de que podían vender hasta 40 mil tickets, por las nuevas restricciones sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, finalmente son cerca de 28 mil los dispuestos para sus fanáticos.

La Galería Sur, famosa por la presencia masiva de Los de Abajo, se encuentra cerrada. Cualquier asistente necesita tener su Pase de Movilidad activo, por lo que debe estar vacunado 4 veces contra el coronavirus.

PRECIOS

Ubicación Valor en CLP Bajo Marquesina 66.000 Fuera Marquesina 44.000 Andes 22.000 Pacífico Lateral Norte - Puerta 5 11.000 Galería Norte 11.000

EL INSTRUCTIVO QUE PUBLICÓ LA U

Los abonados y personas que deseen tener la opción de canjear tickets o comprar entradas deberán cumplir con el siguiente requisito:

Cada persona deberá contar con el Pase de Movilidad vigente (vacunación completa), el cual tendrá que cargar en la página web de Punto Ticket en forma previa y formato PDF (no sirve el carnet de vacuna). Este documento, además, se deberá presentar en el ingreso al recinto deportivo.

Cada Abonado titular y adicionales nominativos que cumplan con los requisitos y logren avanzar en el proceso, tendrán derecho al canje de entrada (uno por Rut). Sólo podrán hacer uso de esos asientos las personas registradas como abonados adicionales individualizados, siempre y cuando cumplan también con los requisitos descritos anteriormente. Es importante recordar que todos los abonos entraron en vigencia desde inicios marzo.

Canje abonados con tarjeta Invitado: Todos los abonados que tengan tarjeta de invitados deben realizar el respectivo canje por la página de Punto Ticket de la siguiente manera: el titular debe ingresar con su usuario a la página de Punto Ticket e individualizar a sus invitados, adjuntando el pase de movilidad de estas personas.

Los adicionales o invitados asignados, los valida directamente el abonado titular desde su usuario de Punto Ticket.

Considerando las condiciones de aforo en el Estadio Nacional y el plan de seguridad aprobado por las autoridades, el canje de abonos para el partido se distribuirá de la siguiente manera:

Galería Norte: Abonados Galería Sur – Galería Norte



Tribuna Andes: Abonados Andes



Tribuna Pacífico Lateral Sur (Puerta 10): Tribuna Pacífico Lateral Norte (Puerta 5)



Marquesina: Abonados Marquesina – Fuera Marquesina

Mientras la autoridad sanitaria no disponga lo contrario, y habiendo cumplido los requisitos anteriores, solamente abonados e hinchas con Pase de Movilidad podrán optar a canjear/comprar tickets de entrada según el procedimiento dispuesto por Punto Ticket, al cual podrá acceder aceptando previamente en el sistema los presentes Términos y Condiciones.

En consecuencia, de lo anterior, además, sólo se permitirá el ingreso a menores de edad que cuenten con un ticket válido y con un adulto responsable que cuente con entrada y pase de movilidad. Todos los menores de edad deben realizar canje o compra de entradas debido a que su cupo cuenta en el aforo total.

Canje/compra de tickets:

Las primeras 24 horas serán exclusivas para canje de Abonados sin ningún tipo de bloqueo.

Transcurrido el proceso anterior se habilitará la venta de tickets, independiente de que el hincha abonado podrá seguir canjeando entradas hasta agotar stock, previo cumplimiento de los requisitos establecidos y aceptación de los presentes términos y condiciones.

Los abonados que tengan tarjeta Empresa, deberán solicitar su asignación mediante correo a: deptohinchas@udechile.cl, indicando nombre completo del beneficiario, Rut y sector del abono. Además, deberá indicar los datos del titular de quién dependen estos abonos. Quienes tengan Tarjetas transferibles, la persona individualizada en dicha tarjeta deberá realizar el canje y podrá cambiar el nombre y Rut asignándola a otro si así lo estima conveniente.

Se dispondrá de entradas “Niño” para compra (hasta agotar stock). Este ticket aplica para menores de entre 6 a 12 años.

Una vez canjeados y/o comprados los tickets, las personas que asistan a los recintos deportivos deberán cumplir estrictamente los siguientes protocolos y medidas complementarias.

Presentarse en el recinto deportivo con Cédula de Identidad, como único documento válido, además del Pase de Movilidad. Mantener en todo momento la mascarilla puesta mientras se encuentre en el recinto. No hacer cambios de ubicación dentro del recinto (para efectos de trazabilidad). Mantener el distanciamiento social en todo momento.

Debido a consideraciones de aforo y el proceso de canje/compra de entradas, es imposible garantizar que cada persona pueda obtener un ticket.

En este partido solo podrán ingresar abonados e hinchas del Club Universidad de Chile. No están consideradas entradas para público del equipo visitante y no se permitirá el ingreso al estadio a personas que asistan con camisetas o cualquier elemento que no sea del equipo local.

Al aceptar los presentes términos y condiciones, los abonados declaran conocer y aceptar las circunstancias especiales de canje y venta de ticket, liberando de toda responsabilidad al Club Universidad de Chile en el evento de no lograr el objetivo de canje.

De igual forma, todas las condiciones y procesos establecidos estarán sujetos a posibles modificaciones según las evaluaciones que nuestro Club realice tras cada partido de local.