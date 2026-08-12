Con asistencias récord en el torneo y una audiencia global que supera los 400 millones, el impacto del fútbol femenino se ha trasladado directamente al fútbol doméstico.

Con el inicio de la temporada 2026/27 de la Barclays Women’s Super League (WSL), el interés de la afición y la asistencia a los estadios están más altos que nunca.

Deja que GOAL te muestre cómo conseguir entradas para los partidos de la WSL de la temporada 2026/27, incluido dónde comprarlas y los precios estimados.

¿Cómo comprar entradas para partidos de la Women’s Super League (WSL)?

El método más fiable y económico para comprar entradas de la WSL es hacerlo directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.

Se recomienda encarecidamente consultar con regularidad las páginas web de los clubes para conocer las ventanas de venta y las nuevas disponibilidades para miembros.

Las entradas para partidos sueltos y los abonos de temporada están fácilmente disponibles para la mayoría de clubes de la WSL, aunque comprar con antelación es esencial para los partidos más destacados, los derbis locales y los encuentros en los que participen aspirantes al título.

Las principales iniciativas en los estadios siguen elevando la experiencia del día de partido para la campaña 2026/27:

Arsenal Women: Disputará el 100% de sus 13 partidos como local en la WSL en el Emirates Stadium, con entradas individuales y también paquetes para varios encuentros.

Disputará el 100% de sus 13 partidos como local en la WSL en el Emirates Stadium, con entradas individuales y también paquetes para varios encuentros. Everton Women: Disputará sus partidos de la WSL como local en el histórico Goodison Park, creando una sede permanente de referencia en Merseyside.

Disputará sus partidos de la WSL como local en el histórico Goodison Park, creando una sede permanente de referencia en Merseyside. Chelsea Women: Acogerá los grandes partidos en Stamford Bridge, además de algunos encuentros seleccionados en Kingsmeadow.

Acogerá los grandes partidos en Stamford Bridge, además de algunos encuentros seleccionados en Kingsmeadow. Liverpool Women: Disputará los grandes choques de liga en Anfield.

Si se agotan las asignaciones oficiales de los clubes, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen opciones de reventa entre aficionados para los partidos de alta demanda. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la página web en la que vayas a comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la Women’s Super League?

Consulta el precio medio de los abonos de adulto y de las entradas para día de partido de la próxima temporada 2025/26:

Club Abono de temporada Entrada Arsenal 140 £ - 360 £ 13,50 £ - 90 £ Aston Villa 80 £ - 110 £ 10 £ - 20 £ Birmingham City 75 £ - 95 £ 10 £ - 15 £ Brighton & Hove Albion 95 £ - 120 £ 10 £ - 18 £ Charlton Athletic 75 £ - 95 £ 10 £ - 15 £ Chelsea 70 £ - 130 £ 12 £ - 40 £ Crystal Palace 80 £ - 100 £ 10 £ - 18 £ Everton 100 £ - 120 £ 10 £ - 20 £ Liverpool 75 £ - 100 £ 10 £ - 25 £ London City Lionesses 85 £ - 110 £ 10 £ - 18 £ Manchester City 85 £ - 105 £ 14 £ - 35 £ Manchester United 85 £ - 110 £ 12 £ - 25 £ Tottenham Hotspur 90 £ - 125 £ 10 £ - 22 £ West Ham United 75 £ - 90 £ 10 £ - 18 £

¿Cómo puedo ver o seguir en streaming los partidos de la Women’s Super League?

La nueva campaña de la WSL será la primera de un nuevo acuerdo de retransmisión de cinco años compartido entre Sky Sports y la BBC, que se acordó el pasado octubre. Se entiende que Sky emitirá el 90% de los partidos en directo.

También puedes seguir toda la acción en NOW y en la app de Sky Sports. NOW es un servicio de streaming instantáneo que ofrece acceso a todos los canales de Sky Sports, a cada stream de Sports+ de Sky y mucho más. Es una aplicación, así que los clientes pueden registrarse y empezar a ver contenido al instante en más de 60 dispositivos. Las suscripciones deportivas de NOW también dan a los clientes acceso a todos los streams en directo de Sky Sports+, así como a documentales de Sky Sports y a repeticiones y resúmenes seleccionados bajo demanda dentro del periodo de su suscripción. Los distintos paquetes de suscripción son los siguientes: suscripción Saver de 6 meses (26 £ al mes, permanencia mínima de 6 meses) y suscripción de un día (14,99 £, pago único). Tu suscripción deportiva de un día de NOW comienza inmediatamente después de la compra y dura 24 horas. Suscripción mensual flexible (29,99 £ al mes, durante 6 meses). Puedes cancelarla en cualquier momento.