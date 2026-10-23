Hütter dejó a Uzun en el banquillo durante los 90 minutos de la victoria por 1-0 del Eintracht Frankfurt ante el 1. FC Colonia. Hasta entonces, el talentoso jugador ofensivo siempre había sido titular. Una semana después de aquella señal sin palabras del viernes, Hütter le dedicó una crítica bastante clara, aunque recalcó que solo quería ayudarlo.

«Ya he hablado con él de esto varias veces. Estoy aquí para apoyarlo, pero también para abrirle los ojos: en el fútbol hay dos direcciones y es un deporte de equipo. Si Can comprende cuanto antes que el fútbol es un deporte de equipo en el que puede aportar sus cualidades, tendrá una gran carrera. Si no, puede que él mismo acabe interponiéndose en su camino», declaró Hütter en la rueda de prensa previa a la difícil visita del Eintracht al BVB el sábado por la noche.

Además, el entrenador del Eintracht parece cuestionar también la actitud de Uzun en los entrenamientos durante la semana. Uzun es «un futbolista muy bueno, eso ni siquiera hace falta discutirlo. Pero espero constancia y que muestre las cualidades que tiene tanto durante la semana como en los partidos», reprochó el austríaco a quien quizá sea su mejor jugador a nivel individual.

Hütter, por su parte, no quiso dar demasiada importancia a la suplencia del internacional turco ante el Colonia. «No ha jugado una sola vez. Y enseguida se convierte en un tema. Eso es lo que no puedo entender en absoluto. Tampoco es justo con todos los demás».

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Ahora lanzó un mensaje claro a Uzun y a los demás suplentes del partido contra el Colonia: «Todos pueden hacer lo necesario para volver al once titular. Al final, siempre cuenta el rendimiento. También quiero que aumente la competencia».

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¿Qué ha dicho Adi Hütter sobre Robin Koch?

El capitán Robin Koch ya comprobó recientemente que, en tiempos de crisis, Hütter no tiene contemplaciones con quienes se supone que son líderes del equipo. En la debacle por 0-6 ante el RB Leipzig, según Hütter, el cambio al descanso fue un «alivio» para Koch: «De un líder y capitán espero, sencillamente, otra cosa. Si encajas 16 goles y eres el líder de la defensa, en algún momento tengo que mandar una señal. No me gustó nada. Espero más de Robin».

Una semana después, Koch tuvo una nueva oportunidad ante el Colonia y jugó un buen partido. Por primera vez en la temporada, el Eintracht acabó con la portería a cero. Hütter se lo reconoció de inmediato. «Un enorme elogio para Robin Koch por ofrecer una actuación así después de esta semana», dijo en Sky: «Dominó el juego aéreo y ganó todos los duelos de cabeza. También por cómo dirigió al equipo, hoy merece un elogio especial de mi parte».

Hütter seguramente espera ahora una respuesta deportiva similar de Can Uzun ante el BVB.