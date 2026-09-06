¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1082405490.jpgJan Huebner
Falko Blöding

Traducido por

«Entonces no tienen cabida esos insultos»: el jefe del Bayern Max Eberl critica a los aficionados del FC Schalke

Bundesliga
Schalke 04 vs Bayern Múnich
Schalke 04
Bayern Múnich
M. Neuer

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, ha criticado duramente los silbidos y los insultos contra Manuel Neuer en el 0-0 ante el FC Schalke 04. Para Eberl, las reacciones de los aficionados del S04 fueron claramente demasiado lejos.

“A los aficionados del Schalke, un 95 por ciento, chapeau, por lo que han hecho; lo otro… Deberían estar orgullosos de haber formado en su academia a un tipo tan extraordinario, que después dio el salto al fútbol mundial, se convirtió en el mejor portero del mundo y fue campeón del mundo. Entonces, esos exabruptos no son apropiados. Se puede silbar porque uno está contra el Bayern, pero esas expresiones no hacen falta”, dijo Eberl después del partido.

Neuer, que se formó en el FC Schalke 04 y en 2011 se marchó al Bayern de Múnich por 30 millones de euros, sintió con claridad la animadversión de los aficionados del Schalke en su regreso. Ya durante el calentamiento recibió de lleno la hostilidad de la Nordkurve y más tarde, el campeón del mundo de 2014 también fue silbado en prácticamente cada contacto con el balón y objeto de cánticos. Entre otras cosas, corearon: “Somos del Schalke y tú no”.

Un llamamiento del exprofesional Olaf Thon, que en su día también jugó para el S04 y el FCB y que antes del partido había pedido “respeto y aceptación” en lugar de silbidos para Neuer, no surtió efecto. También el excompañero de Thon, Lothar Matthäus, dijo en Sky: “En realidad deberían recibir a Manuel Neuer con aplausos, sobre todo en su último año en la Bundesliga”. Pero el pasado “cuenta poco”, según Matthäus.

Sin embargo, Neuer no dejó que las muestras de descontento alteraran su especial relación con el club de su juventud. Al contrario: para él, el regreso a su antigua casa fue un momento especial: “Fue bonito volver a estar aquí. He pasado 20 años aquí y lo he aprendido todo. Mi familia vive aquí. Lo he disfrutado muchísimo”.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Para Neuer, al mismo tiempo, podría haber sido también su última actuación en el Schalke como profesional. El jugador de 40 años podría estar disputando su última temporada y en el Bayern de Múnich solo tiene contrato hasta el final de la campaña. “En las últimas semanas ya he hablado varias veces sobre mi futuro y no cuento con volver a jugar en el Veltins-Arena”, dijo Neuer.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google