“A los aficionados del Schalke, un 95 por ciento, chapeau, por lo que han hecho; lo otro… Deberían estar orgullosos de haber formado en su academia a un tipo tan extraordinario, que después dio el salto al fútbol mundial, se convirtió en el mejor portero del mundo y fue campeón del mundo. Entonces, esos exabruptos no son apropiados. Se puede silbar porque uno está contra el Bayern, pero esas expresiones no hacen falta”, dijo Eberl después del partido.

Neuer, que se formó en el FC Schalke 04 y en 2011 se marchó al Bayern de Múnich por 30 millones de euros, sintió con claridad la animadversión de los aficionados del Schalke en su regreso. Ya durante el calentamiento recibió de lleno la hostilidad de la Nordkurve y más tarde, el campeón del mundo de 2014 también fue silbado en prácticamente cada contacto con el balón y objeto de cánticos. Entre otras cosas, corearon: “Somos del Schalke y tú no”.

Un llamamiento del exprofesional Olaf Thon, que en su día también jugó para el S04 y el FCB y que antes del partido había pedido “respeto y aceptación” en lugar de silbidos para Neuer, no surtió efecto. También el excompañero de Thon, Lothar Matthäus, dijo en Sky: “En realidad deberían recibir a Manuel Neuer con aplausos, sobre todo en su último año en la Bundesliga”. Pero el pasado “cuenta poco”, según Matthäus.

Sin embargo, Neuer no dejó que las muestras de descontento alteraran su especial relación con el club de su juventud. Al contrario: para él, el regreso a su antigua casa fue un momento especial: “Fue bonito volver a estar aquí. He pasado 20 años aquí y lo he aprendido todo. Mi familia vive aquí. Lo he disfrutado muchísimo”.

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Para Neuer, al mismo tiempo, podría haber sido también su última actuación en el Schalke como profesional. El jugador de 40 años podría estar disputando su última temporada y en el Bayern de Múnich solo tiene contrato hasta el final de la campaña. “En las últimas semanas ya he hablado varias veces sobre mi futuro y no cuento con volver a jugar en el Veltins-Arena”, dijo Neuer.