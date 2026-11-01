¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Martin Demichelis RB Leipziggetty
Marko Brkic
Traducido por

«Entonces me voy yo mismo»: Martin Demichelis responde con un mensaje tajante a los rumores en el RB Leipzig

Bundesliga
Martín Demichelis
RB Leipzig

Sobre todo al comienzo de la temporada, cobraron especial fuerza los rumores sobre una posible salida anticipada de Martin Demichelis del RB Leipzig. Ahora, el propio argentino se ha pronunciado sobre las especulaciones.

Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €

«Sé que tengo que alcanzar objetivos con el RB Leipzig. Por eso estoy aquí. Y si no alcanzamos esos objetivos al final de la temporada, me iré por mi cuenta. Así son las cosas. Quienes me conocen lo saben perfectamente», declaró Demichelis a Bild.

El técnico de 45 años asumió en verano el puesto de entrenador del Leipzig en sustitución de Ole Werner. Este había sido destituido tras solo una temporada, pese a haber devuelto a los sajones a la Champions League. Sin embargo, la etapa de Demichelis comenzó de todo menos según lo previsto. En muy poco tiempo, el RB sufrió derrotas contundentes ante el Werder Bremen (1-3), el Como 1907 (1-4) y el Bayer Leverkusen (0-2).

A partir de ahí, se dispararon los rumores. Varios medios apuntaron que el Leipzig ya estudiaba posibles sustitutos. En particular, el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann fue vinculado repetidamente con un posible regreso al RB. Sin embargo, Roger Schmidt, que sucedió a Jürgen Klopp como director global de fútbol de Red Bull, habría defendido internamente la continuidad de Demichelis y pedido que el club le respaldara públicamente. Ese respaldo llegó finalmente tras el partido contra el Como.

Marcel SchäferGetty Images

«Por supuesto, hemos visto lo que se ha debatido en los últimos días sobre nuestro club en los medios y las redes sociales. Somos muy ambiciosos y críticos con nosotros mismos. Al mismo tiempo, mantenemos la calma y la concentración, y permanecemos unidos como club. Eso vale para todos los empleados, el equipo y todo el cuerpo técnico. Todos cuentan con nuestro apoyo y nuestra confianza», dijo entonces el director deportivo Marcel Schäfer.

Próximos partidos
RBL

RBL

Liga de Campeones

04 nov 2026

MCI

MCI

Desde entonces, la situación en torno a Demichelis se ha calmado. Aunque el RB sufrió entretanto una contundente derrota por 1-6 ante el Bayern de Múnich y otra por 1-4 frente al Real Madrid, los sajones han encadenado tres victorias en partidos oficiales. Además, el Leipzig se clasificó para los octavos de final de la Copa de Alemania. El sábado, el equipo de Demichelis se impuso por 2-0 al FC Schalke 04.

«Ha sido apenas nuestra primera victoria a domicilio. La temporada aún es larga», señaló Demichelis al valorar el triunfo. En la Bundesliga, el RB Leipzig vuelve a ocupar actualmente el cuarto puesto, a tres puntos del dúo de cabeza formado por el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google