El guardameta de los Königsblauen recordó en una entrevista una fase sombría de su carrera, marcada sobre todo por su cesión al Besiktas de Estambul entre 2018 y 2020. Allí, el portero estuvo a punto de colgar los guantes por completo.

"A veces me torturaba ir a trabajar. Y solo intentaba terminar el día de una forma más o menos normal", confesó el portero del Schalke, ofreciendo detalles sobre el estado anímico en el que se encontraba entonces.

La causa de esa carga psicológica estuvo en los acontecimientos de 2018. Hasta aquel verano, la carrera del nacido en Biberach solo había conocido una dirección: hacia arriba. A través del 1. FSV Mainz 05, Karius dio el salto en el verano de 2016 a la Premier League, al Liverpool. En los Reds se convirtió en el número uno con Jürgen Klopp y en 2018 alcanzó la final de la máxima competición continental.

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Loris Karius pensó en retirarse

Sin embargo, la final de la Champions League contra el Real Madrid se convirtió en un trauma deportivo. Karius fue responsable de dos goles encajados en la derrota por 1-3, favorecidos por una conmoción cerebral sufrida durante el partido y diagnosticada solo posteriormente.

"Hasta ese momento, en mi carrera todo iba cuesta arriba de forma muy pronunciada, y de repente me estrellé de manera brutal, hasta tocar fondo", recordó el hoy de 33 años. Esa fase fue "extremadamente dura", ya que "como persona aún no era tan sólido".

Como consecuencia, el guardameta perdió la conexión con su profesión. "Simplemente me sentía vacío e incluso pensé en retirarme. Pero solo tenía 25 años y no podía quedarme en casa sin más", admitió Karius. El día a día como profesional se convirtió en una carga: "En esa fase tenía la sensación de que nadie me entendería. Ya no tenía ganas de entrenar, ya no tenía ganas de jugar".

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¿Desde cuándo juega Loris Karius en el FC Schalke 04?

Los intentos de su entorno por animarle apelando a su bienestar material no surtieron efecto alguno. Karius contó que a menudo le reprochaban que jugaba en un club de renombre, vivía en un bonito apartamento y ganaba mucho dinero. "Pero todo eso me daba exactamente igual. Simplemente me sentía fatal y tenía la sensación de que no había nadie que pudiera sacarme de ese agujero. Fueron años difíciles", dijo.

Ni siquiera la ayuda profesional le dio al principio el giro que esperaba. Aunque se abrió con un preparador mental, el efecto deseado no llegó: "Aun así, no conseguía cambiar el chip. Con los años, de alguna manera logré salir de ese bajón por mí mismo".

Después, el duro recorrido deportivo llevó al guardameta de una cesión en el 1. FC Union Berlin a Inglaterra, al Newcastle United. Tras una etapa sin equipo, en enero de 2025 el FC Schalke 04 apostó por él y fichó al veterano.